Cine: los estrenos que llegarán a salas de Paraguay en febrero

Regresa a cines la sangrienta saga Scream, llega una candidata animada a los premios Óscar y uno de los clásicos literarios románticos más icónicos a nivel internacional aterriza en la pantalla grande, entre otras novedades que llegan a cines de Paraguay en el mes de febrero.

Estas son las películas de estreno anunciadas para cines de Paraguay este mes:

El día del fin del mundo: Migración (jueves 5)

En la secuela de la película apocalíptica de supervivencia de 2020 El día del fin del mundo, la familia Garrity intenta sobrevivir en la devastación causada por el impacto de un cometa contra la Tierra, refugiados en un búnker en Groenlandia, que pronto se ven obligados a evacuar. Vuelven a protagonizar Gerard Butler y Morena Baccarin, de nuevo bajo la dirección de Ric Roman Waugh.

Solo necesitas matar (jueves 5)

Una película animada japonesa de ciencia ficción basada en la novela All You Need is Kill, de Hiroshi Sakurakaza, que también inspiró la película de Tom Cruise Al filo del mañana (2014). La historia sigue a una soldado que adquiere el poder de revivir el mismo día una y otra vez cuando muere, y debe usar esa habilidad para salvar el planeta de una invasión extraterrestre. Dirigida por Kenichiro Akimoto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Verdad y traición (jueves 5)

Un drama histórico que relata la historia de Helmut Hübener, un adolescente que llevó adelante una campaña de resistencia contra el régimen nazi en Alemania durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Con Ewan Horrocks (The Last Kingdom) y Rupert Evans (The Man in the High Castle), dirigida por Matt Whitaker.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Moon: Mi amigo el panda (jueves 5)

Un drama de producción franco-belga sobre la amistad que entablan un niño con problemas y un panda al que conoce cuando es enviado a vivir con su abuela en las montañas de China. Con Noé Liu Martane y Sylvia Chang, dirigida por Giles de Maistre.

Cumbres borrascosas (jueves 12)

Una adaptación del clásico literario del mismo nombre, de la autora Emily Brontë, que sigue el tumultuoso romance entre una mujer de una familia aristocrática inglesa y un cautivador joven de origen incierto. Protagonizan Margot Robbie (El gran viaje de tu vida) y Jacob Elordi (Frankenstein), bajo la dirección de Emerald Fennel (Saltburn).

Caminos del crimen (jueves 12)

Un thriller de suspenso basado en la novela Crime 101, de Don Winslow. Un habilidoso ladrón planea un ambicioso golpe mientras un astuto detective de policía le pisa los talones. Con Chris Hemsworth (Furiosa), Mark Ruffalo (Task), Barry Keoghan (Hurry Up Tomorrow), Halle Berry (No te sueltes) y Monica Barbaro (Un completo desconocido), dirigida por Bart Layton.

Goat (jueves 12)

Una película animada deportiva que trascurre en un mundo de animales y sigue a una joven cabra que busca convertirse en una estrella de básquetbol. En su versión original en inglés, la película cuenta con las voces de Caleb McLaughlin (Stranger Things), Gabrielle Union (Más barato por docena) y la estrella de la NBA Stephen Curry.

Alerta extinción (jueves 12)

Una comedia de terror sobre dos empleados de un local de depósitos que deben luchar por sus vidas cuando un hongo parásito escapa de una base militar subterránea que se encuentra bajo sus pies y desata un ataque de horrores mutantes. Con Georgina Campbell (Bárbaro), Joe Keery (Stranger Things) y Liam Neeson (La pistola desnuda), dirigida por Jonny Campbell.

El sonido de la muerte (jueves 12)

Una película de terror en la que un grupo de adolescentes encuentra una reliquia azteca que desata una terrible maldición sobre ellos. Protagonizada por Dafne Keen (Deadpool y Wolverine) y Sophie Nélisse (Yellowjackets), dirigida por Corin Hardy (La monja).

¿Está funcionando esto? (jueves 19)

La nueva película, dirigida por Bradley Cooper (luego de Nace una estrella y Maestro), es un drama que sigue a una pareja cuya relación se desmorona, lo que lleva al hombre a perseguir una carrera como comediante mientras su esposa intenta redescubrir su propia identidad. Con Will Arnett (Twisted Metal), Laura Dern (Jay Kelly) y Bradley Cooper.

Líbralos del mal (jueves 19)

La nueva película de terror, del director Osgood Perkins (Longlegs), sigue a una pareja que va de vacaciones a una remota cabaña en un bosque, donde descubren secretos sobrenaturales perturbadores. Protagonizan Tatiana Maslany (El mono) y Rossif Sutherland (La huérfana: El origen).

Scream 7 (jueves 25)

La nueva entrega de la popular serie de películas de terror Scream marca el regreso de la sobreviviente original de la saga, Sidney Prescott, quien acaba en la mira de un nuevo asesino enmascarado que busca matarlas a ella y a su hija. Neve Campbell protagoniza bajo la dirección de Kevin Williamson, guionista de la mayoría de las películas Scream, desde la original.

Nuremberg (jueves 25)

Un drama histórico que gira en torno al juicio realizado luego de la Segunda Guerra Mundial a líderes de la Alemania nazi por crímenes contra la humanidad, y sigue a un psiquiatra estadounidense que debe monitorear la salud mental de los enjuiciados. Con Russell Crowe (Rescate imposible) y Rami Malek (El amateur), dirigida por James Vanderbilt.

Amelie y los secretos de la lluvia (jueves 25)

Una película animada franco-belga que sigue a una niña belga que vive con su familia en Japón y desarrolla una atípica forma de comprender el mundo a su alrededor. Dirigida por Maïlys Vallade y Liane-Cho Han. Nominada al premio Óscar a la mejor película animada.