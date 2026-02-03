“Narciso” debuta en la Berlinale: estas serán las funciones de la película paraguaya

El largometraje “Narciso” ya tiene la fecha de su estreno en la Berlinale. La película, dirigida por Marcelo Martinessi, tendrá su debut el próximo 17 de febrero a las 18:30 (hora de Alemania) en el Zoo Palast de Berlín, Alemania.

La película también tendrá una función el 18 de febrero a las 10:00 en la sala Haus der Berliner Festspiele. En los días siguientes, se proyectará en las salas Cubix y las funciones serán las siguientes: el jueves 19 a las 21:30, el sábado 21 a las 22:00 y el domingo 22 a las 21:30.

La trama de “Narciso” transcurre en 1959. En medio de un régimen militar que comenzaba a consolidarse, surge la figura magnética de Narciso Arévalos, un joven cuya única pasión es el rock and roll y cuya muerte prematura desata una trama de deseos ocultos y opresión política.

El rol de Narciso será interpretado por Diro Romero, mientras que Manuel Cuenca interpretará a Lulu, Arturo Fleitas a Drácula, y Margarita Irún a Goya. La actriz española Mona Martínez será Nenucha, mientras que el actor franco-argentino Nahuel Pérez Biscayart será Mister Wesson.

La película será parte de la sección Panorama de la edición número 76 de la Berlinale, que busca representar a lo que es nuevo, desafiante, poco convencional y salvaje en el cine de hoy. En esta sección, el público del festival es el jurado y otorga reconocimientos a las películas más populares.