Comunión de sangre

Título original: Kommunioun
Dirección: Jacques Molitor
Guion: Régine Abadia, Jacques Molitor y Magali Negroni
Elenco: Louise Manteau, Victor Dieu, Marja-Leena Junker, Jules Werner, Marco Lorenzini, Myriam Muller, Yulia Chernyshkova
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 90 minutos
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 1
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco),
*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González),
*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González),
*Cines del Mall (Mall Excelsior, Chile y Manduvirã),
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala),
LAMBARÉ
*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora),
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López),
*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15),
*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5),
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala),
ITAUGUÁ
*Cines Itaú Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní, Ruya PY02, Km. 30,5),
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente),
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8),
*Cinezone (Shopping Paris, 4º Piso. Avda. Adrián Jara),
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero),
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping, Gral. Aquino 1848),
*Cine Max (Maxiaventura, Avenida Japón, esq. Reverchon),
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero),
CORONEL OVIEDO
*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43),
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra),
PEDRO JUAN CABALLERO
*Cinex (Shopping Dubái, Ruta PY05 casi Primero de Marzo),