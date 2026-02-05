Cine y TV
05 de febrero de 2026

Comunión de sangre

Atormentada por el comportamiento violento de su hijo, una madre decide llevarlo a visitar a la familia de su difunto padre en Luxemburgo, donde descubre verdades perturbadoras sobre ese linaje.

Por Kike Sosa

Título original: Kommunioun

Dirección: Jacques Molitor

Guion: Régine Abadia, Jacques Molitor y Magali Negroni

Elenco: Louise Manteau, Victor Dieu, Marja-Leena Junker, Jules Werner, Marco Lorenzini, Myriam Muller, Yulia Chernyshkova

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 90 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 1

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco),

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González),

*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González),

*Cines del Mall (Mall Excelsior, Chile y Manduvirã),

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala),

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora),

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López),

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15),

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5),

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala),

ITAUGUÁ

*Cines Itaú Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní, Ruya PY02, Km. 30,5),

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente),

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8),

*Cinezone (Shopping Paris, 4º Piso. Avda. Adrián Jara),

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero),

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping, Gral. Aquino 1848),

*Cine Max (Maxiaventura, Avenida Japón, esq. Reverchon),

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero),

CORONEL OVIEDO

*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43),

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra),

PEDRO JUAN CABALLERO

*Cinex (Shopping Dubái, Ruta PY05 casi Primero de Marzo),