05 de febrero de 2026 - 13:31

Falleció el humorista paraguayo Juan Carlos Velázquez, conocido como “El mini” de Duro de Domar

El humorista paraguayo Juan Carlos Velázquez se destacó como "El mini", junto a Roberto Petinatto.
El humorista paraguayo Juan Carlos Velázquez, que residía en la Argentina hace más de cinco décadas siendo parte de varios programas de televisión, falleció a los 64 años. Según reportaron medios del vecino país, murió a raíz de un infarto, tras estar hospitalizado por una neumonía.

Por ABC Color

Juan Carlos Velázquez, más conocido por su personaje de “El mini”, en el programa de televisión Duro de Domar, falleció ayer al mediodía en Buenos Aires, Argentina, donde residía desde hace más de cinco décadas.

El conductor y músico Roberto Pettinato le dedicó unas palabras a través de su cuenta de Instagram. “Un abrazo a la familia y a mi entrañable ‘mini’ por todo lo que nos y me dio en el humor y en nuestras charlas”.

“Soy (sic) y serás inolvidable para mí”, añadió Pettinato. “Aún recuerdo cómo nos reímos el día que me dijiste ‘muchos creen que soy enano. No! Soy una persona pequeña. Amor por siempre”.

Según reportó el medio argentino Clarín, Velázquez había sido hospitalizado a raíz de una neumonía. Debido a la severidad de los síntomas ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva, donde finalmente sufrió un infarto y falleció.

Participación en varios programas

Además de ser parte de “Duro de Domar”, el humorista paraguayo integró el elenco de “Todo x 2 pesos”, con Diego Capusotto y Diego Alberti. También participó en “Bendita” y “Polémica en el bar”.

Hace algunos años, tras la pandemia, Velázquez había señalado en una entrevista que gastó todos sus ahorros y se encontraba trabajando como vendedor ambulante. También estaba siendo apoyado por su madre y hermanos.