Falleció el humorista paraguayo Juan Carlos Velázquez, conocido como “El mini” de Duro de Domar

Juan Carlos Velázquez, más conocido por su personaje de “El mini”, en el programa de televisión Duro de Domar, falleció ayer al mediodía en Buenos Aires, Argentina, donde residía desde hace más de cinco décadas.

Lea más: Creador de “Pluribus” trabaja en una segunda temporada de la serie

El conductor y músico Roberto Pettinato le dedicó unas palabras a través de su cuenta de Instagram. “Un abrazo a la familia y a mi entrañable ‘mini’ por todo lo que nos y me dio en el humor y en nuestras charlas”.

“Soy (sic) y serás inolvidable para mí”, añadió Pettinato. “Aún recuerdo cómo nos reímos el día que me dijiste ‘muchos creen que soy enano. No! Soy una persona pequeña. Amor por siempre”.

Según reportó el medio argentino Clarín, Velázquez había sido hospitalizado a raíz de una neumonía. Debido a la severidad de los síntomas ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva, donde finalmente sufrió un infarto y falleció.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Participación en varios programas

Además de ser parte de “Duro de Domar”, el humorista paraguayo integró el elenco de “Todo x 2 pesos”, con Diego Capusotto y Diego Alberti. También participó en “Bendita” y “Polémica en el bar”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hace algunos años, tras la pandemia, Velázquez había señalado en una entrevista que gastó todos sus ahorros y se encontraba trabajando como vendedor ambulante. También estaba siendo apoyado por su madre y hermanos.