El director de 'Pluribus' dice que trabaja en una segunda temporada de la serie

Gilligan dio estos detalles al ser preguntado al respecto durante un evento al que asistió, en calidad de creador y productor ejecutivo de la serie.

"Mis guionistas están trabajando arduamente. (...) Crear estos episodios lleva mucho tiempo. Estamos más inmersos en el proceso de lo que me gustaría, considerando los pocos episodios que tenemos listos. Pero lleva tiempo, igual que la primera temporada", reiteró.

Vince Gilligan participó en el acto junto a la protagonista de la serie, Rhea Seehorn, y algunos miembros del elenco como Karolina Wydra, Carlos Manuel Vesga y Samba Schutte en Santa Mónica (California), organizado por Apple TV, la plataforma en la que se emite la serie.

'Pluribus', según su creador, representa una idea que Gilligan había estado moldeando durante más de una década, y advirtió que aún faltan meses para que pueda verse la siguiente temporada.

"Agradecemos la paciencia de todos", dijo. "Pero no será como 'The Pitt', (una serie) que vuelve todos los años. Ojalá lo fuera porque es una serie increíble, a la antigua usanza, como solíamos hacer 'Expediente X', cuando volvíamos el mismo mes todos los años. No será como 'The Pitt'", reiteró, antes de asegurar que "volveremos el mismo mes, solo que no sabemos en qué año".

'Pluribus', ganadora de un Globo de Oro, se estrenó en noviembre de 2025, y narra cómo Carol Sturka, su protagonista y considerada la persona más infeliz de la Tierra, se convierte en la única esperanza para salvar a la humanidad de una "epidemia de felicidad".

Ambientada en Albuquerque (Nuevo México), el virus que ha provocado esa epidemia convierte a las personas en seres plácidos y manipulables, eliminando el conflicto pero amenazando la individualidad.