Cine y TV
05 de febrero de 2026 - 07:44

Moon: Mi amigo el panda

Un niño con problemas y un panda al que conoce cuando es enviado a vivir con su abuela en las montañas de China entablan una amistad única.

Por ABC Color

Título original: Moon le panda

Dirección: Gilles de Maistre

Guion: Prune de Maistre

Elenco: Noé Liu Martane, Sylvia Chang, Ye Liu, Nina Liu Martane, Alexandra Lamy

Calificación: Apta para todo público

Duración: 100 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 15:00; 21:00 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 12:30; 16:40 (en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 11:00 (domingo matinal, en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 11:00 (domingo matinal, en español).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 12:40; 17:00 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 11:00 (domingo matinal, en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 18:45 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 18:10 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4º Piso. Avda. Adrián Jara), 17:15 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 16:45 (en español).