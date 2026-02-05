Moon: Mi amigo el panda

Título original: Moon le panda
Dirección: Gilles de Maistre
Guion: Prune de Maistre
Elenco: Noé Liu Martane, Sylvia Chang, Ye Liu, Nina Liu Martane, Alexandra Lamy
Calificación: Apta para todo público
Duración: 100 minutos
ASUNCIÓN
*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 15:00; 21:00 (en español).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 12:30; 16:40 (en español).
LAMBARÉ
*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 11:00 (domingo matinal, en español).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 11:00 (domingo matinal, en español).
*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 12:40; 17:00 (en español).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 11:00 (domingo matinal, en español).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 18:45 (en español).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 18:10 (en español).
*Cinezone (Shopping Paris, 4º Piso. Avda. Adrián Jara), 17:15 (en español).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 16:45 (en español).