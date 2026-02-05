Solo necesitas matar

Título original: All You Need is Kill
Dirección: Kenichiro Akimoto
Guion: Yuichiro Kido (basado en una novela de Hiroshi Sakurazaka)
Elenco: Ai Mikami, Natsuki Hanae, Kana Hanazawa, Hiccorohee, Mo Chugakusei
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 86 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 19:00 (subtitulada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:00; 14:50; 16:40 (en español).
CIUDAD DEL ESTE
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 15:00 (subtitulada).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 18:30 (subtitulada).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 18:10 (en español).