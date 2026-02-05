Cine y TV
05 de febrero de 2026 - 08:15

Solo necesitas matar

Una joven mujer adquiere el poder de revivir el mismo día una y otra vez cuando muere y debe usar esa habilidad para salvar el planeta de una invasión extraterrestre.

Por ABC Color

Título original: All You Need is Kill

Dirección: Kenichiro Akimoto

Guion: Yuichiro Kido (basado en una novela de Hiroshi Sakurazaka)

Elenco: Ai Mikami, Natsuki Hanae, Kana Hanazawa, Hiccorohee, Mo Chugakusei

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 86 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 19:00 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:00; 14:50; 16:40 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 15:00 (subtitulada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 18:30 (subtitulada).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 18:10 (en español).