Stray Kids: The DominATE Experience

Dirección: Paul Dugdale y Farah Khalid
Calificación: Apta para todo público
Duración: 146 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 18:30 (subtitulada). XD, 13:30; 16:30; 19:30; 22:30 (subtitulada).
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 20:10 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 13:00; 15:45; 18:30; 21:20 (subtitulada).
*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 13:10; 20:00 (en español).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 13:15; 18:10; 20:50 (subtitulada).
LAMBARÉ
*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 13:20; 15:15; 18:00; 20:40 (subtitulada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 18:30; 21:15 (subtitulada).
*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 13:20; 15:15; 18:00; 20:40 (subtitulada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 13:00; 15:45; 21:00 (subtitulada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 13:20; 15:15; 18:00; 20:40 (subtitulada).
ITAUGUÁ
*Cines Itaú Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní, Ruta PY02, Km. 30,5), 15:20; 18:00; 20:40 (subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 16:00; 21:00 (subtitulada).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 16:15; 21:00 (subtitulada).
*Cinezone (Shopping Paris, 4º Piso. Avda. Adrián Jara), 15:00 (subtitulada).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 19:00 (XD, subtitulada).
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping, Gral. Aquino 1848), 14:00; 17:15; 20:00 (subtitulada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 18:15 (subtitulada).
CORONEL OVIEDO
*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 15:20; 18:00; 20:40 (subtitulada).