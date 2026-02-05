Cine y TV
Verdad y traición

Helmut Hübener, un joven alemán, lleva adelante una campaña de resistencia contra el régimen nazi en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.

Título original: Truth & Treason

Dirección: Matt Whitaker

Guion: Matt Whitaker

Elenco: Ewan Horrocks, Rupert Evans, Ferdinand McKay, Daf Thomas, Nye Occomore, Joanna Christie, Sean Mahon

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 121 minutos

ASUNCIÓN

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 20:50 (en español); 13:50; 16:10; 18:30 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:10; 15:30; 17:50 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 20:45 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:15 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4º Piso. Avda. Adrián Jara), 21:15 (subtitulada).