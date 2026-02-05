Verdad y traición

Título original: Truth & Treason
Dirección: Matt Whitaker
Guion: Matt Whitaker
Elenco: Ewan Horrocks, Rupert Evans, Ferdinand McKay, Daf Thomas, Nye Occomore, Joanna Christie, Sean Mahon
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 121 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 20:50 (en español); 13:50; 16:10; 18:30 (subtitulada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:10; 15:30; 17:50 (en español).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 20:45 (en español).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:15 (en español).
*Cinezone (Shopping Paris, 4º Piso. Avda. Adrián Jara), 21:15 (subtitulada).