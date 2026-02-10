Martín Slipak y Romi Tamburello ofrecerán talleres de actuación y escritura en Asunción

“Actuación, dramaturgia y dirección: Los múltiples lenguajes escénicos” se denomina el taller intensivo de formación que ofrecerá Martín Slipak en el Centro Cultural del Puerto (Avda. El Paraguayo Independiente y Colón).

La actividad está dirigida a intérpretes, directores, dramaturgos y personas interesadas en profundizar su práctica escénica.

El taller se realizará en dos ediciones. La primera será este miércoles 11 y jueves 12, de 19:00 a 22:00. En tanto, el grupo 2 tendrá el taller los días sábado 14 y domingo 15 de febrero, de 15:00 a 19:00. La inversión es de G. 400.000.

Por su parte, Romi Tamburello estará como instructora del taller de escritura creativa “Mentir para decir la verdad”, que se llevará a cabo el lunes 16 de febrero, de 19:00 a 22:00, en la Biblioteca Nacional del Paraguay (De la Residenta 820).

La propuesta combinará instancias teóricas y prácticas, abordando herramientas de actuación, dirección y dramaturgia, e indagando en la pregunta, el deseo y la búsqueda personal como motores esenciales del lenguaje escénico.

Durante la jornada se trabajará sobre el cuerpo, la palabra, la construcción escénica y el cruce entre los distintos roles creativos. La inversión será de G. 200.000 y no se requiere experiencia previa.

Acerca de los talleristas

Martín Slipak cuenta con más de 30 años de experiencia actoral, en la que cosechó reconocimientos como el Premio Estrella de Mar, el Premio ACE, el Premio Clarín, el Premio Sur y el Cóndor de Plata.

El actor será uno de los protagonistas de “Golpe” y ha participado de reconocidas producciones como “Resistiré”, “Historia de un clan”, “El hincha”, “El encargado”. También fue parte de la obra teatral “ART”, escrita por Yasmina Reza y dirigida por Ricardo Darín.

Romi Tamburello es directora del cortometraje “Rabia”, que fue seleccionado para el Festival de Cannes en 2018, mientras que su primer largometraje “Vera y el placer de los otros” (2024) le otorgó el premio a la Mejor Dirección en el Festival de Mar del Plata.

Cuenta además con dos libros publicados: “La viuda del diablo” (2021) y “Los amigos de mi papás” (2024).

Los interesados en participar de los talleres pueden contactar al (0981) 601-809. La producción de los talleres está a cargo de García y su compañía Mallory Productions.