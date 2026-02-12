Alerta extinción

Título original: Cold Storage

Dirección: Jonny Campbell

Guion: David Koepp (basado en una novela de David Koepp)

Elenco: Georgina Campbell, Joe Keery, Liam Neeson, Sosie Bacon, Vanessa Redgrave, Lesley Manville, Darrell D’Silva

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 99 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 19:40 (en español); 14:00 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 12:40; 17:20 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 13:40 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 13:00; 17:40 (en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 14:00; 16:10 (en español); 21:20 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 15:10; 19:10 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 13:30; 17:45; 20:20 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 13:30; 17:45; 20:20 (en español).

ITAUGUÁ

*Cines Itaú Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní, Ruya PY02, Km. 30,5), 13:20; 15:20 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 21:15 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:15 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 19:00 (en español); 21:15 (subtitulada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 17:10; 19:30 (en español).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping, Gral. Aquino 1848), 13:10; 13:20; 18:00; 21:30 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 21:00 (en español)

CORONEL OVIEDO

*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 13:40 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 17:45 (en español).