El sonido de la muerte

Título original: Whistle
Dirección: Corin Hardy
Guion: Owen Egerton
Elenco: Dafne Keen, Sophie Nélisse, Sky Yang, Jhaleil Swaby, Ali Skovbye, Percy Hynes White, Michelle Fairley, Nick Frost
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 100 minutos
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 18:50 (subtitulada),
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 21:10 (en español); 19:10 (subtitulada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:10; 17:10 (en español); 21:15 (subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 19:00 (en español).
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 17:00 (en español).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 19:15 (en español).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 22:50 (en español).