12 de febrero de 2026 - 10:54

El sonido de la muerte

Un grupo de adolescentes encuentra una reliquia azteca que desata una terrible maldición sobre ellos.

Título original: Whistle

Dirección: Corin Hardy

Guion: Owen Egerton

Elenco: Dafne Keen, Sophie Nélisse, Sky Yang, Jhaleil Swaby, Ali Skovbye, Percy Hynes White, Michelle Fairley, Nick Frost

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 100 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 18:50 (subtitulada),

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 21:10 (en español); 19:10 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:10; 17:10 (en español); 21:15 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 19:00 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 17:00 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 19:15 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 22:50 (en español).