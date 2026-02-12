La saga Crepúsculo: Eclipse (reestreno)

Título original: The Twilight Saga: Eclipse
Dirección: David Slade
Guion: Melissa Rosenberg (basado en una novela de Stephanie Meyer)
Elenco: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Bryce Dallas Howard, Billy Burke, Peter Facinelli, Elizabeth Reaser, Ashley Greene, Kellan Lutz, Jackson Rathbone, Nikki Reed
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 124 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 21:40 (subtitulada). Premier, 21:40 (subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 20:40 (solo viernes, domingo, martes y miércoles, subtitulada).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 17:00 (solo viernes, domingo, martes y miércoles, subtitulada).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 21:10 (subtitulada).
CAAGUAZÚ
*Cine Art Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 18:30 (subtitulada).