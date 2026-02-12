Cine y TV
12 de febrero de 2026 - 10:57

La saga Crepúsculo: Eclipse (reestreno)

Una figura del pasado que busca venganza pone en sus miras a Bella, lo que obliga a Edward y a Jacob a poner de lado sus diferencias para protegerla.

Por ABC Color

Título original: The Twilight Saga: Eclipse

Dirección: David Slade

Guion: Melissa Rosenberg (basado en una novela de Stephanie Meyer)

Elenco: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Bryce Dallas Howard, Billy Burke, Peter Facinelli, Elizabeth Reaser, Ashley Greene, Kellan Lutz, Jackson Rathbone, Nikki Reed

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 124 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 21:40 (subtitulada). Premier, 21:40 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 20:40 (solo viernes, domingo, martes y miércoles, subtitulada).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 17:00 (solo viernes, domingo, martes y miércoles, subtitulada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 21:10 (subtitulada).

CAAGUAZÚ

*Cine Art Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 18:30 (subtitulada).