Romina Tamburello se alista para reanudar el rodaje de “Golpe” en Paraguay

Desde hace un par de años, Romina Tamburello viene trabajando junto a Nico García Hume para realizar “Golpe”, una película ambientada en Ciudad del Este, cuya acción se desarrollará a la par del golpe de Estado del 2 y 3 de febrero de 1989, que puso fin a la dictadura de Alfredo Stroessner.

“En principio es una película en donde hay mucha improvisación. Si bien hubo mucha investigación histórica y un trabajo de desarrollo del proyecto muy grande, de cerca de un año, después hay algo de lo que sucede en set, en la forma en la que se improvisa, tanto con los actores como con la cámara, que hacen que la película esté muy viva”, señaló la cineasta.

Agregó que “Golpe” es una película que “se podría pensar en un género de acción, con momentos de gore, con momentos eróticos”.

Con respecto a la trama, detalló que girará en torno a una fiesta para algunos hijos del poder, tanto de Argentina como de Paraguay, que se realiza el mismo día del golpe de estado. “Ahí sucede una gran matanza, justo en el momento que está cayendo Stroessner”, detalló.

Tamburello elogió a su codirector, señalando que Nico no solo es un gran actor, sino una persona muy cinéfila. “Para todo tiene referencias, para todo tiene una forma pensada de cómo contarla y ha hecho muchas cosas de acción, con lo cual hay algo de ese movimiento del cuerpo, de los efectos especiales, de como él tiene pensado filmarlo que está buenísimo”, refirió.

La cineasta, que en su haber tiene películas como “Vera y el placer de los otros” (2023), detalló que el elenco es mitad argentino y mitad paraguayo y, ahora, también sumarán a algunos actores brasileños.

Entre los actores que participan del filme están Lala Brillos, Martín Oviedo, Luciana Grasso, Lucas D’Amario, Ana Celina, Mauricio Martínez, Jazmín Benítez, Martín Slipak, Amparo Velázquez, Victorio D’Alessandro y el propio Nico García Hume.

La cineasta anticipó que tendrán una jornada en Asunción y otras cuatro o cinco en Ciudad del Este, antes de pasar a la etapa de postproducción. También destacó el trabajo con profesionales de ambos países.

“Para mí era un honor venir a filmar acá. Nunca había salido a filmar fuera de mi país y uno tiene miedo de si me voy a llevar bien con el equipo técnico, qué va a pasar y la verdad es que la gente fue espectacular, todo funcionó”, expresó la directora y escritora, que se confesó como fanática de la película “7 Cajas”.

