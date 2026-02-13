¿Qué vemos este fin de semana de los enamorados? Una guía de lo nuevo en streaming

El fin de semana del Día de los Enamorados trae un gran número de nuevas historias románticas a las plataformas de streaming, pero la semana también trae suspenso policial, ciencia ficción y dramas históricos.

Películas

Eternidad (Apple TV)

Una comedia romántica en la que una mujer debe elegir con cuál de los dos hombres en su vida desea pasar la eternidad después de su muerte. Protagonizada por Elizabeth Olsen, Miles Teller y Callum Turner, dirigida por David Freyne.

Depredador: Tierras salvajes (Disney+)

Luego de su paso por cines, llega a streaming la más reciente película de la saga Depredador, en la que un joven cazador extraterrestre y una androide de la Tierra deben hacer equipo para sobrevivir en un planeta lleno de criaturas letales. Con Elle Fanning y Dimitrius Schuster-Koloamatangi, dirigida por Dan Trachtenberg.

¿Quién quiere casarse con un astronauta? (Netflix)

Una comedia romántica española en la que un hombre intenta revitalizar su matrimonio de 15 años llevando a su esposo a un viaje por los Estados Unidos, con Las Vegas como destino final. Protagonizan Raúl Tejón y Raúl Fernández bajo la dirección de David Matamoros.

Love Me Love Me (Amazon Prime Video)

Un drama romántico sobre una joven mujer estadounidense que se muda a Italia tras la muerte de su hermano, y tras su llegada se forma un triángulo amoroso entre ella, un joven estudiante perfecto y el mejor amigo de este. Con Mia Jenkins, Pepe Barroso y Luca Melucci, dirigida por Roger Kumble.

Ahí estoy yo (Netflix)

Un drama basado en el caso real de la celebridad japonesa transgénero Ai Haruna, y explora la amistad que la une con el médico que llevó a cabo su operación de reafirmación de género. Protagonizada por Tae Kimura y Haruki Mochizuki, dirigida por Yusaku Matsumoto.

El tour universitario con Joe (Netflix)

Una comedia del universo “Madea” del director Tyler Perry que gira en torno al hermano de Madea, Joe, que se lleva a su hijo a un alocado viaje antes de que vaya a la universidad. Perry protagoniza junto a Jermaine Harris.

Series

El arte de Sarah (Netflix)

Una serie de suspenso sobre una mujer coreana-estadounidense que ha forjado una identidad falsa tras mudarse a Seúl, pero acaba en la mira de la policía cuando un cadáver aparece en el edificio donde vive. Con Shin Hye-sun y Lee Joon-hyeok.

En el barro, temporada 2 (Netflix)

Nuevos episodios de este “spin-off” de la serie argentina El marginal, que sigue a un grupo de reclusas que forjan un vínculo de amistad mientras intentan sobrevivir tras las rejas. Protagonizada por Ana Garibaldi, Valentina Zenere y Rita Cortese.

Como agua para chocolate, temporada 2 (HBO Max)

Una nueva temporada de esta adaptación televisiva de la novela mexicana del mismo nombre, que gira en torno a un romance prohibido que gira en torno a la comida. Con Azul Guaita y Andrés Baida. Primer episodio disponible el domingo.

Cross, temporada 2 (Amazon Prime Video)

Nuevos episodios de esta serie policial basada en la serie de novelas de James Patterson sobre un detective de policía que se adentra en las mentes de criminales y asesinos para resolver casos. Protagoniza Aldis Hodge.

Niños de plomo (Netflix)

Un drama polaco en el que una médica intenta resolver el misterio detrás de una misteriosa serie de envenenamientos de niños con plomo. Con Joanna Kulig.

El investigador con millones de seguidores (Netflix)

Una serie taiwanesa de suspenso en la que un detective de policía investiga una serie de asesinatos que tienen como víctimas a distintos “influencers” relacionados a un culto en línea. Protagonizada por Ekin Cheng.

El maestro de la evasión, temporada 2 (Disney+)

Regresa esta serie histórica australiana sobre un habilidoso carterista que intenta sobrevivir y acaba involucrado con una peligrosa organización criminal mientras intenta ganarse el corazón de una joven de la alta sociedad. Con Thomas Brodie-Sangster, Maia Mitchell y David Thewlis.

Motorvalley (Netflix)

Un drama automovilístico italiano sobre un hombre y una mujer que, unidos por su amor al automovilismo, intentan abrirse paso en el mundo de las carreras de Gran Turismo. Protagonizan Luca Argentero y Giulia Michelini.

El museo de la inocencia (Netflix)

Un drama romántico turco que gira en torno a un amor prohibido en la década de 1970. Con Selahattin Pasali y Eylül Kandemir.

Cómo llegar al cielo desde Belfast (Netflix)

Una comedia negra irlandesa en la que tres mujeres unen fuerzas para esclarecer la misteriosa muerte de una de sus amigas. Protagonizada por Roisin Gallagher y Sineád Keenan.

Niebla de invierno, temporada 2 (Netflix)

Nuevos episodios de esta serie policial india en la que dos detectives intentan desentrañar un misterioso homicidio de un ciudadano extranjero. Con Mona Singh y Barun Sobti.