Orientación virtual para postulantes a la convocatoria Fondos de Cultura 2026

La Secretaría Nacional de Cultura anunció la realización de capacitaciones virtuales destinadas a acompañar a quienes deseen presentar iniciativas culturales en la convocatoria Fondos de Cultura 2026. Las jornadas están orientadas a brindar herramientas prácticas para la correcta formulación y carga de proyectos en el sistema de postulación.

Durante los encuentros se ofrecerán orientaciones sobre la lectura de las bases y condiciones, la carga de los formularios correspondientes y los principales aspectos técnicos que deben considerarse al momento de presentar una propuesta. Asimismo, se habilitará un espacio para responder consultas puntuales de las personas interesadas.

Las capacitaciones se desarrollarán en modalidad virtual el martes 17 de febrero, de 10:00 a 11:00 horas, y el jueves 19 de febrero, de 14:00 a 15:00 horas. Para participar es necesario realizar una inscripción previa a través del formulario disponible en el enlace https://zfrmz.com/8NIkFi8GphDu4m4QUAzW.

Estas acciones forman parte de las iniciativas impulsadas por la Secretaría Nacional de Cultura para fortalecer las capacidades de gestión cultural, facilitar el acceso a convocatorias públicas y promover una participación informada en los procesos culturales del país.

La convocatoria Fondos de Cultura 2026 permanecerá abierta hasta el 9 de marzo de 2026. Las bases y condiciones, así como los formularios de postulación, se encuentran disponibles en el sitio web oficial www.cultura.gov.py.