“Around Paradise”, el documental filmado en Caazapá, que se exhibe en la Berlinale

Titulado en alemán “Im Umkreis des Paradieses”, el documental “Around Paradise” celebró su pre-estreno el sábado en la Berlinale. Desde este miércoles, la película seleccionada dentro de la sección Panorama, tiene programadas nuevas funciones.

Lokshima, que tiene en su haber películas como “Active vocabulary” (2025) y "Rules of the Assembly Line, at High Speed“(2020), indaga en esta nueva película acerca de la reciente migración de europeos a Paraguay.

“En una de las regiones más pobres de Paraguay está Caazapá, la ‘ciudad de la magia y las leyendas’. Aquí, dos jóvenes estudiantes paraguayos buscan la felicidad, el oro y a un pájaro mágico”, señala la sinopsis.

Agrega que “detrás de los portones de una urbanización cerrada, jóvenes europeos que abandonaron sus estudios están buscando la libertad, la sanación y la salvación del Armaggedon- para ellos mismos y sus ahorros”.

“Los separan 12 kilómetros de un camino de tierra roja que se transforma en un lodazal en cada temporada de lluvias. Alrededor de ellos flota el calor húmedo y coros de cigarras. Paso a paso, la película explora la nueva comunidad de colonos y la población local; la cámara recorre obras de construcción, escuelas, salas de tratamiento y campos de tiro, contempla el cielo y el internet”, añade la sinopsis.

Sostiene además que mientras los recién llegados “experimentan guerras territoriales y pérdidas, los lugareños se remontan a sus propios mitos que se remontan a la historia misionera y colonial del país”.

La película tiene una duración de 121 minutos y se proyectará este miércoles a las 13:00 (hora de Alemania) en el Haus der Berliner Festspiele.

Su siguiente proyección será el jueves a las 15:00 en la sala Urania, mientras que el viernes 20 a las 10:00 y el domingo 22 a las 20:30 se exhibirá en la sala Cubix 7. Esta última ya tiene entradas agotadas.

Eduardo Sacadura, del sitio portugués Fio Condutor, realizó una reseña de la película. Señala que el documental “contrapone la edificación de un proyecto comunitario a los esfuerzos de Will y Johana, dos jóvenes paraguayos que a través de un proyecto turístico, ambicionan encontrar una forma de subsistencia”.

Agrega que este documental “posibilita una reflexión actual acerca del impacto del capitalismo contemporáneo en la América Latina periférica, exponiendo de igual modo las asimetrías de clase y los ‘paraísos’ a los que cada uno puede aspirar”.

En este sentido, señala que la directora “parece comprender que mientras la atención siga centrada en los espantapájaros ideológicos que nos aíslan comunitariamente, el descubrimiento de un paraíso terrenal seguirá en el reino del mito”.