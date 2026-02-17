“Narciso”, de Marcelo Martinessi, celebra hoy su estreno mundial en la Berlinale

Tras haber conquistado dos Osos de Plata con su ópera prima “Las Herederas”, el cineasta paraguayo Marcelo Martinessi retornó a la Berlinale para presentar su nuevo largometraje: “Narciso”, que celebrará hoy su estreno mundial en la sección Panorama del reconocido festival alemán.

La proyección será en el Zoo Palast a las 18:30 (14:30 de Paraguay), con entradas ya agotadas. En la misma estarán presentes los actores Diro Romero, Manuel Cuenca, Margarita Irún, Natalia Cálcena, Aníbal Ortiz y Belén Vierci, quienes viajaron especialmente para este evento.

También estará el productor paraguayo Sebastián Peña y otros integrantes del equipo internacional que llevó a cabo esta película, cuyo rodaje se realizó en Asunción en el año 2024.

La película está inspirada libremente en las investigaciones de Guido Rodríguez Alcalá que sirvieron de base a su galardonada novela “Narciso”. La trama transcurre en 1959 en Asunción y, a los hechos reales, se le sumaron elementos de ficción.

En un vídeo, compartido a través de las redes sociales, Martinessi adelantó que la historia tiene lugar en una estación de radio, cuando aún la televisión no había llegado al país.

“La radio se convierte en un territorio de disputa. Por un lado, hay un régimen político, una dictadura que se ha instalado y, por el otro lado, está un joven encantador llamado Narciso que ha retornado a la ciudad con el rock and roll”, detalló el cineasta.

Agregó que en la película, por un lado, está “la disputa de que qué futuro queremos para el país” y, por el otro lado, está también “la historia de estos personajes que están un poco perdidos en el contexto de un entorno cambiante para ellos”.

“Algunos de ellos estaban conscientes y, otros no tanto, de que lo que estaba ocurriendo en ese tiempo modelaría el futuro no solo de ellos mismos, sino del país”, acotó.

Martinessi también señaló que en la realización cinematográfica “el deseo es muy importante” y que cuando hicieron Narciso quisieron retratar “dónde se siente el deseo en Paraguay, un país que ha vivido por muchos años bajo regímenes autoritarios”.

“Por supuesto, el deseo en Paraguay está de alguna manera siempre vinculado a la represión. Esta es una película que tiene componentes relacionados a la identidad sexual, componentes de recuentos históricos”, explicó.

Aseguró que “más allá de eso la película tiene que ver con un presente que se siente irresuelto y sobre el que tenemos que hablar y reflexionar”.

El reparto también está integrado por el actor franco-argentino Nahuel Pérez-Biscayart (“El Jockey”) y la actriz española Mona Martínez (“Adiós”).

En la previa de esta función de estreno mundial, el director Marcelo Martinessi y el productor Sebastián Peña Escobar ofrecieron una charla en el mercado de coproducción de la Berlinale, hablando de la experiencia de esta película.

“Narciso” es una coproducción entre siete países. Además de la productora paraguaya La Babosa Cine, participan en este largometraje las productoras Pandora Filmproduktion (Alemania), Esquina Filmes (Brasil), La Fábrica Nocturna Productions (Francia), BTEAM Prods (España), Oublaum Filmes (Portugal), Bocacha Films y Guay films (Uruguay).

Tras el estreno mundial, la película tendrá otra proyección este miércoles 18 a las 10:00 (hora de Alemania) en el Haus der Berliner Festspiele y el jueves a las 21:30 en la sala Cubix 7. Para esta última, las entradas ya están agotadas.

También será proyectada este sábado 21 a las 22:00, en la sala Cubix 6 y el domingo a las 21:30, en la sala Cubix 9, con entradas aún disponibles.