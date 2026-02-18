“La fiesta del cine” vuelve a las salas con entradas desde G. 15.000

Durante estos días de “La fiesta del cine”, el público podrá acceder a entradas promocionales desde G. 15.000, permitiendo que más personas disfruten de estrenos y algunos clásicos en pantalla grande, tanto en formato 2D como en 3D.

“Este evento, que se lleva a cabo simultáneamente en todos los complejos de cine del país, busca acercar el cine a un público más amplio, resaltando la importancia de la cultura cinematográfica y la experiencia única que solo una sala de cine puede ofrecer”, subrayaron los organizadores, a través de un comunicado.

Destacaron además que el público podrá encontrar una cartelera variada, con películas de diversos géneros, por lo que “La fiesta del cine” es una oportunidad para disfrutar de películas con la familia, amigos o en pareja.

Afirmaron además que esta iniciativa responde a un esfuerzo conjunto de la industria del cine en Paraguay para incentivar la asistencia a las salas.

“La fiesta del cine es una invitación abierta a todos los paraguayos a redescubrir la emoción de ver una película en la mejor calidad de imagen y sonido, en un ambiente diseñado para vivir el cine al máximo”, añadieron los organizadores de esta celebración del séptimo arte.