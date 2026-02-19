¿Está funcionando esto?

Título original: Is This Thing On?
Dirección: Bradley Cooper
Guion: Bradley Cooper, Will Arnett y Mark Chappell
Elenco: Will Arnett, Laura Dern, Bradley Cooper, Audra Day, Amy Sedaris, Sean Hayes, Christine Ebersole, Ciarán Hinds
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 121 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:10; 19:10; 21:50 (subtitulada).
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 16:10 (en español); 13:50; 18:30; 20:50 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 12:45; 17:00; 21:20 (en español).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 13:15; 17:40; 20:00 (en español).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:50; 16:10; 18:30 (en español); 20:50 (subtitulada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 14:40; 21:30 (en español).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 19:00 (en español).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:30 (en español).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 21:45 (subtitulada).
ENCARNACIÓN
*Cine Max (Maxiaventura, Avenida Japón, esq. Reverchon), 17:30 (en español).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 18:30 (en español).