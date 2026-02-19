Cine y TV
19 de febrero de 2026 - 11:47

¿Está funcionando esto?

Cuando la relación de una pareja se desmorona, el hombre persegue una carrera como comediante mientras su esposa intenta redescubrir su propia identidad

Por ABC Color

Título original: Is This Thing On?

Dirección: Bradley Cooper

Guion: Bradley Cooper, Will Arnett y Mark Chappell

Elenco: Will Arnett, Laura Dern, Bradley Cooper, Audra Day, Amy Sedaris, Sean Hayes, Christine Ebersole, Ciarán Hinds

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 121 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:10; 19:10; 21:50 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 16:10 (en español); 13:50; 18:30; 20:50 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 12:45; 17:00; 21:20 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 13:15; 17:40; 20:00 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:50; 16:10; 18:30 (en español); 20:50 (subtitulada).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 14:40; 21:30 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 19:00 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:30 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 21:45 (subtitulada).

ENCARNACIÓN

*Cine Max (Maxiaventura, Avenida Japón, esq. Reverchon), 17:30 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 18:30 (en español).