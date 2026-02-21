Producciones paraguayas siguen en carrera para los Premios Platino 2026

El largometraje “Sé valiente”, de Marcelo Torcida, encabeza el listado de películas paraguayas que están presentes en esta segunda etapa de selección para la XIII edición de los Premios Platino, que se entregarán el próximo 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del mexicano Parque Xcaret, en la Riviera Maya.

“Sé valiente” está presente con diez candidaturas en categorías como Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Dirección, Mejor Interpretación Masculina (Franco Gallardo), Mejor Interpretación Femenina (Abigail Cubilla), Mejor Música Original (Borja Évora Muñoz) y Mejor Guion.

También buscará un lugar entre los nominados en las categorías de Interpretación Masculina de Reparto (Matías Miranda), Dirección de Arte (Marcelo Torcida), Efectos Especiales (Leo Sobrino y Oliveiro Perfumo), Maquillaje y Peluquería (Belu Acosta).

“Bajo las banderas, el sol”, de Juanjo Pereira, también buscará un lugar entre los nominados a Mejor Película Documental y el Premio al Cine y Educación en Valores. La película, que ha tenido un destacado recorrido por festivales como la Berlinale, también sigue en carrera en las categorías: Dirección de Montaje, por el trabajo de Manuel Embalse; y Mejor Dirección de Sonido, por la labor de Julián Galay.

La serie “Solo por unos días”, creada por Dani Da Rosa y Andrés Gelós, también sigue en carrera para obtener una nominación en la categoría de Mejor Serie de Larga Duración.

Según detalló la organización de los Premios Platino, un total de 190 obras audiovisuales fueron seleccionadas en esta etapa del certamen, que es llevado a cabo conjuntamente por Egeda (Sociedad de servicios para los productores audiovisuales) y Fipca (Federación iberoamericana de productores cinematográficos y audiovisuales).