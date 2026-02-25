El gobierno alemán pide explicaciones a la Berlinale por la controversia sobre Israel

El gobierno alemán anunció que convocó el jueves a los dirigentes de la empresa organizadora de la Berlinale, en cuya ceremonia de clausura un director de cine acusó a Alemania de ser “cómplice” de “genocidio” contra los palestinos, mediante su apoyo a Israel.

El diario Bild, que cita fuentes cercanas a la empresa, KBB, apuntó que la directora de la Berlinale, Tricia Tuttle, será destituida de su cargo durante esa reunión.

Consultado por la AFP, el Ministerio de Cultura confirmó este miércoles que la “reunión extraordinaria del consejo de supervisión de KBB” se celebrará “a iniciativa del ministro Wolfram Weimer”, que lo preside.

Según un informe del Parlamento, Weimer dijo el miércoles a la Comisión de Cultura que desea que la reunión sirva para “arrojar luz sobre los hechos ocurridos” durante la 76ª edición del certamen y “discutir sobre el futuro del festival”.

En cambio, según la misma fuente, el ministro “contradijo las especulaciones difundidas por la prensa, según las cuales ya se tomó una decisión” sobre Tricia Tuttle.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Alkhatib, Alper, Eimbcke y Osta: los cuatro cineastas que alzaron sus voces en la Berlinale

Al ser preguntada por la AFP sobre un posible despido, la empresa KBB aludió a una “información falsa”, sin dar más detalles.

Por su parte, un portavoz del gobierno se refirió en rueda de prensa a una reunión para hablar sobre “la futura orientación” del festival.

Posicionamiento de cineastas

Tricia Tuttle, de 56 años, dirigió una edición de la Berlinale marcada por un debate sobre si los cineastas deberían posicionarse o no políticamente, con el conflicto en Oriente Próximo como telón de fondo.

Más de 80 profesionales del cine criticaron en una carta abierta el “silencio” de la Berlinale sobre la guerra en Gaza, acusando al festival de censurar a los artistas “que rechazan el genocidio” cometido, según ellos, por Israel en el territorio palestino.

Galardonado el sábado por la noche por su película “Chronicles from the Siege”, el director sirio-palestino Abdullah Al Khatib acusó al gobierno alemán de ser “cómplice del genocidio cometido en Gaza por Israel”.

El único miembro del gobierno que asistió a la gala de entrega de premios fue el ministro de Medio Ambiente, el socialdemócrata Carsten Schneider, quien abandonó la sala en ese momento.

Lea más: La banalidad del bien: abajo la Berlinale, festival para cobardes

Además del discurso de Al Khatib, el ministro Weimer reprocharía a Tuttle que se hubiera fotografiado con el equipo de esa película, rodeada de varios hombres con kufiyas y enarbolando una bandera palestina.