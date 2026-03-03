Cuatro noches para mirar el presente del cine nacional en el CCPA

El 11° Ciclo de Cine Paraguayo se desarrollará del martes 3 al viernes 6 de marzo en el Teatro de las Américas del Centro Cultural Paraguayo Americano, ubicado sobre José Berges 297 entre Brasil y Estados Unidos, en Asunción. Las entradas tendrán un costo único de G. 20.000.

La apertura será el martes 3. A las 19:00 se realizará el conversatorio “Estudiar cine en EE UU: experiencias y oportunidades”, con la participación de las realizadoras Mariana Pineda y Tania Cattebeke, junto a Belén Rodríguez, coordinadora del programa EducationUSA. El encuentro propone un espacio de diálogo con el público sobre procesos de formación en Estados Unidos y los desafíos del cine nacional.

Esa misma noche, a las 20:30, se proyectará el largometraje “Bajo las banderas, el sol” (2025), dirigido por Juanjo Pereira, con una duración de 89 minutos. La película reconstruye, a partir de más de 80 horas de materiales de archivo provenientes de distintos países, los 35 años de dictadura de Alfredo Stroessner y reflexiona sobre las huellas que ese periodo dejó en la sociedad paraguaya.

Noche de cortos y voto del público

El miércoles 4 a las 20:00 tendrá lugar la Noche de Cortos 2026, que reunirá siete producciones recientes de realizadores nacionales. En esta función se incorporará una de las novedades del ciclo: el “Premio del público”, que permitirá a los asistentes votar por sus obras favoritas tras las proyecciones.

La selección incluye “Poha Ñana Kaaguy guive” (2025), de Angelina Martínez, que aborda el saber ancestral de la medicina del bosque y su riesgo de desaparición; “Grietas” (2025), de Claudia Zárate, centrado en las huellas del abuso emocional; y “La Esposa de Ramón” (2024), de Ximena Zarratea, ambientado en la dictadura paraguaya.

También se proyectarán “No puedo tocar el cielo con las manos” (2025), documental de Dora Gómez sobre el exilio económico y la maternidad; “Lo profundo del río” (2025), de Gaspar Insfrán, que sigue la crisis existencial de una mujer en busca de respuestas; “Gallina” (2024), de Ana Arza, situada en el Paraguay de 1999 en un contexto de agitación política; y “La Pandilla de San Antonio” (2025), de Maya Riquelme, que retrata la mirada infantil en un barrio de Presidente Franco.

Entrega de premio y nuevo largometraje

El jueves 5 a las 20:00 se realizará la entrega del “Premio del público” correspondiente a la Noche de Cortos 2026. A continuación se proyectará el largometraje “Desesperadamente Sara” (2024), dirigido por Marcos Díaz, de 70 minutos de duración, que sigue a una mujer enfrentada a la presión social por formar pareja y apoyada en una red de contención femenina.

Animación y realidad virtual para el cierre

La programación culminará el viernes 6. A las 19:00 se exhibirá “Jaguatá cortos animados” (2025), una selección de siete cortometrajes —“Arpa Paraguaya”, “Tapeguahe Poraite”, “Bicho”, “El valor del arte”, “Michi”, “Nuria y Zora” y “Ribera”— surgidos de la quinta edición del concurso Jaguatá, organizado por la Asociación Paraguay Animation. Los equipos trabajaron durante cinco meses en la producción de piezas animadas basadas en la cultura paraguaya.

Ese mismo día se presentará “Opus VR” (2025), dirigido por Michael Kovich, con funciones a las 19:00, 20:00 y 21:00. La propuesta, filmada íntegramente en la Chacarita (Barrio Ricardo Brugada), sigue la historia de Luis Morales, un personaje que se mueve entre la lealtad barrial y el delito, en una trama que combina aventura y humor negro mediante el formato de realidad virtual.

Un espacio para el cine nacional

Organizado por el CCPA desde 2015, el Ciclo de Cine Paraguayo busca poner en valor la cinematografía local, ofrecer a los realizadores un espacio de exhibición y contribuir a la formación de públicos que conozcan y acompañen el cine nacional.

La edición 2026 cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo y el Tech Space del CCPA, y suma como novedad la participación activa de la audiencia a través del voto en la Noche de cortos.