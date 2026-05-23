Peña se reunió con congresistas de Estados Unidos y esto fue lo abordado

Durante una conferencia de prensa este sábado, el jefe de Gabinete, Javier Giménez, confirmó que la reunión entre el presidente Santiago Peña y una delegación de congresistas estadounidenses fue como parte de una “frondosa agenda” de cooperación e intercambio entre Paraguay y Estados Unidos.

Asimismo, detalló que la reunión, que se extendió por una hora y media con un diálogo concentrado en la idea del Gobierno de “estar cada vez más cerca” de EE.UU.

Asimismo, entre los puntos abordados Giménez destacó inversiones económicas, tanto de empresas americanas de instalarse en el país al igual que la exportación de la carne paraguaya.

También mencionó la “conectividad” y la educación, con ideas sobre vuelos directos entre ambos territorios, al igual que la formación de compatriotas en Estados Unidos. Otro punto que dijo el funcionario fue en referencia la energía, la hidrovía y data centers.

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Delegación de “alto nivel” y “bipartidista”

Por su parte, congresista Mario Díaz-Balart, quien encabezaría la delegación, enfatizó que la delegación es de “alto nivel y bipartidista”, compuesta mayoritariamente por miembros del Comité de Asignación de Presupuestos, el organismo que controla los fondos en los Estados Unidos.

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También elogió “liderazgo” del presidente Peña, por lo que a futuro se permitirá atraer más inversión de alta tecnología, mejorar la seguridad y “más prosperidad” entre ambos países.

Finalmente, Robert Alter, el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay, calificó la relación actual como una “alianza estratégica” que está alcanzando “niveles inéditos” en la historia de amistad entre Paraguay y EE.UU. “Esa alianza llega mucho más allá del Gobierno. Estamos orgullosos de trabajar hombro a hombro con Paraguay para seguir adelante todos juntos”, declaró.

La delegación Congresistas de los Estados Unidos estuvo compuesta de la siguiente manera:

Mario Diaz-Balart (Republicano - Florida.)

Chuck Edwards (Republicano -Carolina del Norte)

Jay Obernolte (Republicano - California)

David Rouzer (Republicano -Carolina del Norte)

Henry Cuellar (Demócrata - Texas)

Andrew Harris (Republicano - Maryland)

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Esto dijo Santiago Peña sobre la reunión

Vía sus redes sociales, el presidente Santiago Peña dedicó una publicación a la reunión que mantuvo con los funcionarios estadounidenses.

“Durante una reunión muy productiva, dialogamos sobre temas claves para nuestro crecimiento como la atracción de nuevas inversiones, el intercambio en alta tecnología y el posicionamiento estratégico de nuestra carne en los mercados internacionales”, escribió el mandatario.

Asimismo, alegó que se seguirá fortaleciendo “esta histórica alianza bilateral” con el objetivo de asegurar "empleo, prosperidad y un impacto positivo directo en el bienestar de cada familia paraguaya”.

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