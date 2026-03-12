Netflix estrenará una serie documental sobre la vida de Ronaldinho Gaúcho

“Ronaldinho” se titula la serie que la plataforma Netflix estrenará el próximo 16 de abril, en torno a Ronaldinho Gaúcho, conocido como uno de los últimos embajadores del “jogo bonito” y que estuvo preso en Paraguay en 2020, tras haber ingresado al país con documentos falsificados.

Según anunció Netflix, el documental “contará la historia de uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos”, ofreciendo un “acceso exclusivo a su vida privada” y materiales inéditos de archivo.

“La serie revisita sus victorias y derrotas a lo largo de su vida”, agrega la sinopsis. Señala además que esta producción, escrita y dirigida por Luis Ara, presentará la historia de cómo un niño de Porto Alegre no solo conquistó el mundo, sino que se convirtió en uno de los jugadores más galardonados del mundo.

¿Estará su detención en Paraguay?

Hasta el momento no se ha revelado el tráiler de la serie, ni se ha detallado si en la misma aparecerán detalles de su encarcelamiento en Paraguay, en el año 2020, tras haber ingresado al país con documentación falsificada.

El 4 de marzo de 2020, Ronaldinho Gaúcho llegó a Paraguay acompañado por su hermano Roberto para participar del lanzamiento del proyecto “Móvil de la salud de las niñas y los niños”, de la Fundación Fraternidad Angelical, encabezada por la hasta hoy prófuga empresaria Dalia López.

En esa misma noche, un grupo de fiscales allanó el hotel donde estaba hospedado, en el marco de una investigación por el uso de documentos públicos de contenido falso. El 6 de marzo de 2020, Ronaldinho y Roberto fueron detenidos y derivados a la Agrupación Especializada donde cumplieron prisión preventiva hasta el 7 de abril.

Posteriormente, el ex futbolista y su hermano pasaron a cumplir un arresto domiciliario en el Hotel Palmaroga de Asunción. Finalmente, en el mes de agosto de ese mismo año, Ronaldinho recuperó su libertad tras ser beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento.

La serie será una co-producción entre Canal Azul y Tráiler Films. Como productores ejecutivos están Luis Ara, Ricardo Aidar y Liz Reis.