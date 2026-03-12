Estrenos en cines de Paraguay: romance, acción y terror entre las novedades

Nada menos que cinco nuevas películas se estrenan este jueves en cines de Paraguay, entre las que destacan uno de los grandes éxitos independientes de taquilla de lo que va del año, lo nuevo de un ícono del cine de acción y una adaptación de un éxito literario de romance.

Uno de los estrenos destacados de la semana es No te olvidaré, una adaptación de la novela Reminders of Him de Colleen Hoover, autora del éxito literario Rompiendo el círculo.

La historia sigue a una mujer que intenta reconectar con su hija luego de salir de prisión, con apoyo del dueño de un bar que conoce a su hija.

Protagonizan Maika Monroe (Longlegs) y Tyriq Withers (Sé lo que hicieron el verano pasado) bajo la dirección de Vanessa Caswill.

Otra novedad es Iron Lung: Océano de sangre, una adaptación del aclamado videojuego de terror de 2022 Iron Lung, de David Szymanski. La película es protagonizada, escrita y dirigida por el popular “youtuber” Markiplier, en su largometraje debut.

La película trascurre en un futuro en el que una gran cantidad de estrellas y planetas, al igual que la mayor parte de la humanidad diseminada por la galaxia, han desaparecido misteriosamente. Un convicto es sellado en un submarino y enviado a explorar uno de los pocos cuerpos celestes que quedan: una luna cubierta por un océano de sangre que podría revelar secretos sobre la desaparición masiva.

Iron Lung se ha convertido en uno de los lanzamientos cinematográficos más rentables de lo que va del año, con más de 50 millones de dólares recaudados en taquilla contra un presupuesto de producción de solo 4 millones de dólares.

Acción, supervivencia y animación

Jason Statham, ícono del cine de acción, protagoniza un nuevo thriller titulado El guardián: Último refugio, que también llega hoy a cines de Paraguay.

La película sigue a un ex agente británico de fuerzas especiales que se ve obligado a volver a la acción para proteger a una adolescente mientras es cazado por la agencia para la que él solía trabajar.

Junto a Statham protagonizan Bodhi Rae Breathnach (Hamnet), Naomi Ackie (El club del crimen de los jueves) y Bill Nighy (La primera profecía). La película es dirigida por Ric Roman Waugh (El día del fin del mundo: Migración).

También se estrena hoy en cines el thriller de supervivencia Ballena asesina, en el que dos mujeres deben hallar la forma de escapar de una orca asesina que las acecha en una laguna en Tailandia.

Protagonizan Virginia Gardner (Vértigo) y Mel Jarnson (Mortal Kombat) bajo la dirección de Jo-Ann Brechin.

Finalmente, llega hoy a cines de Paraguay la película animada religiosa David, basada en la historia bíblica de un joven pastor israelita que decide hacer frente al gigantesco guerrero filisteo Goliat para defender a su pueblo.

El último capítulo de “Crepúsculo” en reestreno

El ciclo de reestreno de la saga Crepúsculo, basada en las mundialmente exitosas novelas de romance sobrenatural de Stephanie Meyer, culmina con el regreso a las salas desde hoy de la película final: Amanecer: Parte 2.

Una Bella Swan recién convertida en vampiro, su esposo Edward, la familia de este y sus aliados hombres lobo deben unir fuerzas para enfrentar a las autoridades del mundo vampírico, que creen que la hija de Bella y Edward es un peligro para toda su sociedad.

Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner protagonizan bajo la dirección de Bill Condon.

Reestrenos por los Óscar

Este domingo se celebra de la edición 98 de los premios Óscar y varias de las películas nominadas que ya pasaron por las salas de cine de Paraguay en los meses pasados regresan.

Los reestrenos incluyen al filme de terror Pecadores, del director Ryan Coogler (nominada a 16 premios Óscar); Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson (13 nominaciones); Marty Supremo, de Josh Safdie (nueve nominaciones); Hamnet, de Chloé Zhao (ocho nominaciones); Bugonia, de Yorgos Lanthimos (cuatro nominaciones) y Zootopia 2.