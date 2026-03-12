Se estrenó un nuevo tráiler de “El Diablo Viste a la Moda 2”

A casi dos décadas del estreno del fenómeno cinematográfico que marcó un hito en la cultura pop y la industria de la moda, Nueva York vuelve a ser el escenario de la rivalidad más elegante del cine. El lanzamiento del nuevo tráiler de la secuela de “El Diablo Viste a la Moda” confirma el regreso del elenco original y adelanta detalles de la trama que llegará a las salas este año.

La producción logra reunir a su cuarteto principal: Meryl Streep (Miranda Priestly), Anne Hathaway (Andy Sachs), Emily Blunt (Emily Charlton) y Stanley Tucci (Nigel). Junto a ellos, retoman sus roles Tracie Thoms como Lily y Tibor Feldman como Irv.

A esta pasarela de estrellas se suman nombres de peso en la industria:

Kenneth Branagh

Simone Ashley

Justin Theroux

Lucy Liu

B.J. Novak

Pauline Chalamet

Detrás de cámaras

La cinta mantiene la esencia de la entrega de 2006 al contar nuevamente con el director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna. La producción corre a cargo de Wendy Finerman, con la producción ejecutiva de Michael Bederman y Karen Rosenfelt.

Fecha de estreno

A diferencia de los lanzamientos simultáneos en plataformas de streaming, esta secuela apuesta fuertemente por la pantalla grande. “El Diablo Viste a la Moda 2” se estrenará exclusivamente en cines el próximo 1 de mayo.