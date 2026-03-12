Cine y TV
12 de marzo de 2026 - 11:56

Se estrenó un nuevo tráiler de “El Diablo Viste a la Moda 2”

La secuela de El Diablo Viste a la Moda reúne a su elenco original con el director David Frankel en una nueva pasarela de estrellas. Con las incorporaciones de Kenneth Branagh y Simone Ashley, la esperada continuación de la historia de Andy Sachs llegará a la gran pantalla el próximo 1 de mayo. Mirá el nuevo avance aquí.

Por Carolina Sales

A casi dos décadas del estreno del fenómeno cinematográfico que marcó un hito en la cultura pop y la industria de la moda, Nueva York vuelve a ser el escenario de la rivalidad más elegante del cine. El lanzamiento del nuevo tráiler de la secuela de “El Diablo Viste a la Moda” confirma el regreso del elenco original y adelanta detalles de la trama que llegará a las salas este año.

La producción logra reunir a su cuarteto principal: Meryl Streep (Miranda Priestly), Anne Hathaway (Andy Sachs), Emily Blunt (Emily Charlton) y Stanley Tucci (Nigel). Junto a ellos, retoman sus roles Tracie Thoms como Lily y Tibor Feldman como Irv.

A esta pasarela de estrellas se suman nombres de peso en la industria:

  • Kenneth Branagh
  • Simone Ashley
  • Justin Theroux
  • Lucy Liu
  • B.J. Novak
  • Pauline Chalamet

Detrás de cámaras

La cinta mantiene la esencia de la entrega de 2006 al contar nuevamente con el director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna. La producción corre a cargo de Wendy Finerman, con la producción ejecutiva de Michael Bederman y Karen Rosenfelt.

Salió un nuevo poster de “El Diablo Viste a la Moda 2”.
Fecha de estreno

A diferencia de los lanzamientos simultáneos en plataformas de streaming, esta secuela apuesta fuertemente por la pantalla grande. “El Diablo Viste a la Moda 2” se estrenará exclusivamente en cines el próximo 1 de mayo.