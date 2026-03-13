El ciclo “Crecer en los Suburbios” propone un viaje cinematográfico por la adolescencia

El ciclo “Crecer en los Suburbios” propone un recorrido cinematográfico por una de las etapas más intensas y complejas de la vida: la adolescencia. Organizado por el Instituto Cultural Paraguayo-Alemán (ICPA-GZ), con el apoyo del medio cultural Sintonía y en colaboración con el cineasta independiente Yosué Ayala, el programa busca que cada espectador pueda mirar hacia atrás y reencontrarse con sus propias experiencias de crecimiento, a través de historias atravesadas por descubrimientos, conflictos y transformaciones personales.

Las funciones tendrán lugar los viernes 13, 20 y 27 de marzo en las instalaciones del instituto, ubicadas en Juan de Salazar 310 casi Artigas, siempre a las 19:00. Las entradas costarán G. 10.000 e incluirán pororó. Las tres películas del ciclo son de origen argentino y se proyectarán en idioma español.

La primera función, prevista para el viernes 13 de marzo, presentará “Por tu bien” (2024), dirigida por Axel Monsú. La película sigue la historia de Zulma, una adolescente que crece en un pueblo rural donde pesan los mandatos familiares y religiosos.

A medida que una serie de acontecimientos altera el equilibrio de su entorno, la joven se ve obligada a tomar decisiones drásticas para protegerse a sí misma y a las personas que ama.

El film, que tendrá su estreno nacional dentro del ciclo, ha participado en festivales como Florianópolis Audiovisual Mercosul, el Festival Internacional de Mar del Plata, el Festival Internacional de Moscú y el Festival de la Frontera.

La segunda proyección será el viernes 20 de marzo con “Entremedio” (2024), de Martín Gamaler, también con estreno nacional en el marco del ciclo. La historia se centra en Nico, un niño de diez años que atraviesa la separación de sus padres.

En medio de la confusión que le provoca la situación familiar, decide salir en busca de su perra Frida, que se ha escapado. Ese recorrido por su barrio se convierte en una travesía inesperada, donde el niño deberá enfrentarse a situaciones y peligros que pondrán a prueba su forma de ver el mundo.

La película ha sido exhibida en el Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (FICPBA), en el Festival del Cinema Ibero-Latino Americano de Trieste, en Italia, y en el Festival Internacional de Cine Independiente de Paraná.

El ciclo se cerrará el viernes 27 de marzo con “Hoy partido a las 3” (2017), de Clarisa Navas. La película sigue a “Las Indomables”, un equipo de fútbol femenino barrial que aguarda el inicio de un torneo mientras la espera se llena de situaciones que mezclan amor, tensiones, discusiones políticas y hasta una inesperada lluvia.

En ese tiempo suspendido, el fútbol se convierte en el punto de encuentro de un grupo de jóvenes que intentan afirmarse en medio de sus propias transformaciones.

El film formó parte de la programación de festivales como el BAFICI en Argentina, el Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán en México, ANTOFACINE en Chile, el Festival Biarritz Amérique Latine en Francia y el Queer Screen Film Fest de Australia.

Las tres obras comparten el enfoque del coming of age, un género centrado en el proceso de crecimiento y en la transición emocional, psicológica y social que atraviesan quienes dejan atrás la niñez y comienzan a aproximarse a la adultez.

En estas historias, los personajes enfrentan momentos decisivos que los obligan a aprender, equivocarse y redefinir quiénes son. En ese recorrido, la atmósfera luminosa —marcada por la presencia constante del sol— funciona como un elemento que acompaña y tensiona los conflictos de sus protagonistas.

El ciclo cuenta además con la colaboración del actor y cineasta independiente Yosué Ayala, egresado de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) de Argentina y radicado en Paraguay desde 2021. Actualmente desarrolla su ópera prima como guionista y director, titulada San Juan, proyecto que ha participado en instancias de formación y residencias artísticas vinculadas al ámbito audiovisual en la región.