El tráiler de 'Spider-Man: A Brand New Day' hace historia con 718,6 millones de vistas

El tráiler superó a 'Deadpool & Wolverine' (2024), que ostentaba el récord con 365 millones de visualizaciones, al alcanzar 373 millones en tan solo ocho horas con 'Spider-Man: A Brand New Day', de acuerdo con el medio especializado.

En aquel entonces, 'Deadpool & Wolverine' había superado el adelanto de la cinta predecesora, 'Spider-Man: No Way Home', de 2021, que alcanzó los 355,5 millones de visualizaciones en 24 horas.

'Brand New Day' marca el regreso de Tom Holland como Spider-Man desde 'No Way Home', la cinta que reunió a los anteriores intérpretes del hombre araña: Tobey Maguire y Andrew Garlfield, y que recaudó 1.900 millones de dólares en la taquilla mundial.

El reparto incluye a Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo.

De acuerdo con la sinopsis oficial: "Han pasado cuatro años desde los sucesos de 'No Way Home', y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, tras haberse borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos".

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El superhéroe sigue luchando contra el crimen de Nueva York a tiempo completo, "pero a medida que las exigencias aumentan, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás", dice la sinopsis.