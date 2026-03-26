Cine y TV
26 de marzo de 2026 - 17:20

Catástrofe en el Mar: Kraken

Imagen sin descripción

Ambientada en la Guerra Fría, un submarino ruso lanzamisiles desaparece sin dejar rastro durante una misión secreta en el mar de Groenlandia. El comandante más joven de la Flota del Norte, cuyo hermano mayor estaba al mando del crucero desaparecido, va en su busca, pero aparece un Kraken.

Por José González Mazo

Título original: Kraken

Dirección: Nikolay Lebedev

Guion: Nikolay Lebedev, Aleksey Sidorov

Elenco: leksandr Petrov, Diana Pozharskaya, Sergey Garmash

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 2 horas 14 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:20; 16:20 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 14:50; 21:10 (en español)

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 13:00; 16:10; 22:20 (en español)

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:30 (en español). 20:45 (subtitulada).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 22:25 (en español)

CIUDAD DEL ESTE

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:15 (en español)

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:00 (en español)

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 21:15 (en español)