Catástrofe en el Mar: Kraken

Título original: Kraken
Dirección: Nikolay Lebedev
Guion: Nikolay Lebedev, Aleksey Sidorov
Elenco: leksandr Petrov, Diana Pozharskaya, Sergey Garmash
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 2 horas 14 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:20; 16:20 (subtitulada).
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 14:50; 21:10 (en español)
*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 13:00; 16:10; 22:20 (en español)
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:30 (en español). 20:45 (subtitulada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 22:25 (en español)
CIUDAD DEL ESTE
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:15 (en español)
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:00 (en español)
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 21:15 (en español)