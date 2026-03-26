El ciclo “Crecer en los Suburbios” cierra con el filme argentino “Hoy partido a las 3″

La actividad forma parte del ciclo “Crecer en los Suburbios”, desarrollado los viernes de marzo en las instalaciones del instituto (Juan de Salazar 310 c/ Artigas). La función comienza a las 19:00 y la entrada cuesta G. 10.000, ya incluyendo pororó.

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El ciclo fue concebido como un recorrido por una de las etapas más intensas y complejas de la vida: la adolescencia. A través de tres películas argentinas, la propuesta invitó al público a reencontrarse con las emociones, descubrimientos y conflictos propios del crecimiento. Aventuras, primeros amores, tensiones familiares y búsquedas de identidad forman parte de ese universo que el género Coming of Age retrata con sensibilidad.

La película que cierra el ciclo, “Hoy partido a las 3″, se centra en un grupo de jóvenes conocidas como Las Indomables, quienes esperan con entusiasmo el inicio de un torneo de fútbol femenino barrial. Durante esa espera surgen conflictos, amores, tensiones políticas e incluso una lluvia que amenaza con alterar el encuentro, mientras la pasión por el fútbol se mantiene como motor de la historia. Dirigida por la cineasta argentina Clarisa Navas y con música original del paraguayo Fran Villalba, la obra combina drama y temática LGBT dentro del universo juvenil.

Antes de esta última proyección, el ciclo incluyó las películas “Por tu bien” (2024) y “Entremedio” (2024), ambas con estreno nacional en el marco de la propuesta. Las tres producciones, además de pertenecer al género Coming of Age, exploran el crecimiento emocional, psicológico y social de personajes que comienzan a dejar atrás la niñez para enfrentarse a las primeras decisiones de la vida adulta.

“Hoy partido a las 3″ cuenta con una duración de 96 minutos y ha sido exhibida en diversos festivales internacionales, entre ellos BAFICI (Argentina), el Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán (México), ANTOFACINE en Chile, el Festival de Biarritz Amérique Latine (Francia) y el Queer Screen Film Fest Mardi Gras (Australia).

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Este evento fue organizado por el Instituto Cultural Paraguayo-Alemán (ICPA-GZ), con el apoyo del medio especializado en cultura Sintonía y en colaboración con el cineasta independiente Yosué Ayala.