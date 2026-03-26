Estrenos de cine: acción, catástrofe y animé renuevan la cartelera en Paraguay

Ofreciendo una combinación de acción, terror y comedia “Te van a matar” llega este jueves a los cines, bajo la dirección de Kirill Sokolov y la producción del argentino Andy Muschietti (“It”).

Lea más: El documental “Bajo las banderas, el sol” volverá al cine desde este jueves

La película sigue a una mujer que acepta un trabajo como ama de llaves en un rascacielos de Nueva York, sin conocer el historial de desapariciones que pesa sobre este edificio. Pronto se da cuenta que la comunidad está rodeada de misterio.

El largometraje cuenta con las actuaciones de Zazie Beetz (“Joker”), Paterson Joseph (“The Leftovers”), Tom Felton (“Harry Potter”), Heather Graham (“Mejor Navidad, imposible”), y Patricia Arquette (“Boyhood”).

Milla Jovovich (“Resident Evil”) vuelve a la acción con “Instinto implacable”, otro de los estrenos de esta semana. En esta película interpreta a Nikki, una ex heroína de guerra, que se enfrenta al submundo criminal a partir del secuestro de su hija.

Adrián Grunberg (“Rambo: Last Blood”) dirige este largometraje que cuenta además con las actuaciones de Matthew Modine (“Stranger Things”), Isabel Myers y Manny Montana (“La mula”).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una aventura en un globo aerostático trae a la gran pantalla “Turbulencias”, la película dirigida por Marcus Trumpp que también llega desde este jueves a los cines.

La trama presentará a un matrimonio que se embarca para un romántico viaje en globo, pero circunstancias imprevistas provocan situaciones de riesgo vital que ponen a prueba su amor y resistencia mientras luchan por sobrevivir.

El reparto está conformado por Hera Hilmar, Jeremy Irvine, Kelsey Grammer (“Frasier”) y Olga Kurylenko (“Oblivion”).

La película rusa “Catástrofe en el mar”, dirigida por Nikolay Lebedev, trae a la gran pantalla una historia ambientada en la Guerra Fría.

Cuando un submarino ruso lanzamisiles desaparece en el mar sin dejar rastro, durante una misión secreta en el mar de Groenlandia, un joven comandante decide ir en su búsqueda ya que su hermano se encontraba en el submarino. Al mismo tiempo, un monstruo Kraken aparece en las aguas del norte.

El reparto está conformado por Alexander Petrov, Diana Pozharskaya y Aleksei Guskov.

Animé restaurado

El listado de estrenos se completa con el animé “Millennium Actress”, dirigido por Satoshi Kon. La trama sigue a una importante estrella de cine japonés, que repentinamente decidió desaparecer.

Un director de documentales, quien es uno de sus más fervientes admiradores, viaja a un apartado refugio de montaña para entrevistarla, dando paso a una serie de recuerdos.

La película fue estrenada originalmente en el año 2001, pero llega a las salas de cine restaurada en formato 4K.