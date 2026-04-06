Proyecto Fin del Mundo

Dirección: Phil Lord, Christopher Miller.

Guion: Drew Goddard, Andy Weir

Elenco: Ryan Gosling, Sandra Hüller

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 2 horas 36 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:20; 17:45 (en español); 14:15; 16:45; 20:15; 21:15; 22:15 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 17:10 (en español); 14:00; 20:20 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 12:50; 15:45; 18:45; 21:40 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 21:30 (subtitulada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 13:00; 18:15; 21:15 (en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 15:20; 18:10 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 14:00; 17:10 (en español); 20:20 (subtitulada).

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 15:20; 18:10; 21:00 (en español).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 13:00; 18:10; 21:10 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 15:20; 18:10; 21:00 (en español).

ITAUGUÁ

*Cines Itaú Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní, Ruya PY02, Km. 30,5), 18:40 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 21:00 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:10 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 20:30 (subtitulada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 14:15; 17:50 (en español); 21:15 (subtitulada).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping, Gral. Aquino 1848), 15:40; 18:50 (en español); 21:35 (subtitulada).

CORONEL OVIEDO

*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 21:15 (en español).

PEDRO JUAN CABALLERO

*Cinex (Shopping Dubái, Ruta PY05 casi Primero de Marzo), 20:40 (en español).