“Blue Heron” se proyectará en el CCPA: una celebración al cine canadiense

El miércoles 15 de abril a las 20:00, el Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA) realizará una función gratuita en el Teatro de las Américas, en el marco del Día Nacional del Cine Canadiense (CanFilmDay), con la exhibición de la película Blue Heron, dirigida por Sophy Romvari.

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Por tercer año consecutivo, el Centro Cultural Paraguayo Americano se adhiere a esta celebración organizada por REEL Canadá, con el apoyo de la Embajada de Canadá, sumándose así a una iniciativa que busca difundir la producción cinematográfica de ese país a nivel global.

El CanFilmDay es una jornada anual que convoca a cinéfilos de distintos puntos del mundo a celebrar la identidad y los logros de Canadá a través de su cine. En simultáneo, más de 40 países participan de esta iniciativa mediante proyecciones que alcanzan a decenas de miles de espectadores, consolidando un espacio de intercambio cultural a través del lenguaje audiovisual.

En Paraguay, la propuesta de este año incluye la proyección de Blue Heron, una producción de 2025 dirigida por Sophy Romvari, con una duración de 90 minutos y subtítulos en español.

La película se sitúa a finales de la década de 1990 y sigue la historia de Sasha, una niña de ocho años que se muda junto a su familia de inmigrantes húngaros a un nuevo hogar en la isla de Vancouver. Este proceso de adaptación se ve atravesado por las tensiones familiares, especialmente por la conducta cada vez más riesgosa de Jeremy, el hijo mayor.

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La actividad se llevará a cabo en el Teatro de las Américas, ubicado sobre José Berges 297, en Asunción, y contará con acceso libre y gratuito para el público interesado.