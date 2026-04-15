Resurge el Rey de los Monstruos en primer avance de ‘Godzilla Minus Zero’

Se publicó ayer el primer “teaser” de la muy esperada nueva película japonesa de Godzilla, la continuación del éxito mundial de taquilla Godzilla Minus One (2023).

La nueva película, titulada Godzilla Minus Zero, trascurre dos años después de los eventos del filme original, que trascurría inmediatamente luego del final de la Segunda Guerra Mundial y mostraba cómo Godzilla devastaba Tokio mientras un piloto de aviones y sus aliados intentaban detenerlo.

El breve avance de Godzilla Minus Zero no revela muchos detalles sobre el argumento de la película, aunque insinúa que pruebas nucleares estadounidenses hacen resurgir a un Godzilla mucho más grande que el que aterrorizó Japón en la película anterior.

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El avance muestra también a Godzilla junto a la Estatua de la Libertad, lo que indica que parte de la película tendrá lugar en Nueva York.

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Estreno a finales de año

Los actores Ryunosuke Kamiki y Minami Hamabe vuelven a protagonizar y la dirección es de nuevo del cineasta Takashi Yamazaki.

Godzilla Minus Zero se estrenará en cines de Japón en noviembre de este año, pero aún no tiene fechas de estreno confirmadas en Latinoamérica.

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La película anterior, Godzilla Minus One, recaudó más de 116 millones de dólares en todo el mundo y recolectó varios galardones, entre ellos el premio Óscar a los mejores efectos visuales.