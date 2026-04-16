Comienza la lucha en el tráiler de la película de “Street Fighter”

Paramount Pictures publicó este jueves el nuevo avance de la nueva adaptación al cine de la icónica saga de videojuegos de pelea Street Fighter.

El colorido avance muestra lo que parece ser una adaptación bastante fiel a los juegos de algunos de los personajes más emblemáticos de Street Fighter como los expertos en artes marciales Ryu y Ken, quienes se reúnen para participar de un torneo de lucha entre los peleadores más fuertes de todo el mundo.

Noah Centineo (Black Adam) y Andrew Koji (Tren bala) protagonizan como Ken y Ryu, respectivamente. El elenco incluye también a Callina Liang (Presencia) como Chun-Li, David Dastmalchian (La vida de Chuck) como el villano M. Bison, al luchador Cody Rhodes como Guile y a Jason Momoa (Una película de Minecraft) como Blanka. La dirección es de Kitao Sakurai.

Lea más: Estrenos en cines: ‘La momia’ regresa en una terrorífica nueva versión

Street Fighter se estrenará en cines de todo el mundo en octubre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se trata de la tercera adaptación hollywoodense de Street Fighter, después de la película de 1994 protagonizada por Jean-Claude Van Damme y Street Fighter: La leyenda de Chun-Li (2009).