Estrenos en cines: ‘La momia’ regresa en una terrorífica nueva versión

Tres nuevas películas llegan este jueves a renovar la cartelera de cine en Paraguay, entre las que destaca un filme que imagina la clásica saga La momia como una estremecedora historia de terror sobrenatural.

En La posesión de la momia, la hija de un periodista desaparece en el desierto y reaparece inexplicablemente ocho años después, pero su familia descubre que una presencia paranormal milenaria se ha alojado en la niña.

Protagonizan el filme Jack Reynor (Midsommar), Laia Costa (La rueda del tiempo) y May Calamawy (Moon Knight). La dirección es de Lee Cronin (Evil Dead: El despertar).

Cartelera: Horarios de ‘La posesión de la momia’ en cines de Paraguay

Ciencia ficción y aventuras animadas

También se estrena hoy en cines paraguayos la película egipcia de acción y ciencia ficción Mamut: El regreso de los dinosaurios, en la que un mamut resucitado por medio de ciencia genética acaba libre en las calles de El Cairo, sembrando un gran caos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cartelera: Horarios de ‘Mamut: El regreso de los dinosaurios’ en cines de Paraguay

E igualmente se presenta desde hoy en cines Un secreto mágico, una película animada de aventuras en la que un hada, un trol y un duende deben unir fuerzas para salvar a su gente de una invasión arácnida.

Cartelera: Horarios de ‘Un secreto mágico’ en cines de Paraguay

BTS y un clásico de Hayao Miyazaki

Mientras tanto, el ciclo de reestrenos de clásicos del estudio japonés de animación Ghibli en Cinemark continúa con la película de 1992 Porco Rosso, del legendario director Hayao Miyazaki.

La historia trascurre en Italia en la década de 1930 y sigue a un habilidoso piloto de aviones, veterano de la Primera Guerra Mundial, que fue transformado por magia en un cerdo humanoide.

Cartelera: Horarios de ‘Porco Rosso’ en cines de Paraguay

Finalmente, este sábado se proyectará en vivo en salas de Cinemark otro concierto del mundialmente popular grupo coreano de k-pop BTS, en el marco de su nueva gira mundial ‘Arirang’, que tendrá lugar en Tokio, Japón.