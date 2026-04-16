Cine y TV
16 de abril de 2026 - 08:02

Mamut: El regreso de los dinosaurios

Un mamut resucitado por medio de ciencia genética acaba libre en las calles de El Cairo, sembrando un gran caos.

Por ABC Color

Dirección: Mohamed Hesham El-Rashidy

Guion: Ahmed Halim

Elenco: Ahmed El Bayed, Ahmed Salah Hosny, Chris Larter, Hanady Mehanna, Mohammed Tharwat

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 110 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 22:10 (en español).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 13:00; 17:45 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 16:00; 18:15 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 19:00 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 17:00 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 20:50 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 19:00 (en español).