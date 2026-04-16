“Ronaldinho” llegó a Netflix: ¿qué aparece en la serie acerca de su detención en Paraguay?

La plataforma Netflix estrenó hoy la serie documental “Ronaldinho”, dirigida por Luis Ara, que a lo largo de tres episodios sigue la vida y la carrera del futbolista Ronaldo de Assis Moreira, más conocido como Ronaldinho Gaúcho.

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El primer capítulo, titulado “Tenía un sueño”, se centra en sus inicios hasta su carrera en el club francés París St. Germain.

“El mejor del mundo” se titula el segundo capítulo, en el que sigue su carrera desde su transferencia al FC Barcelona y el fin de su contrato con el club español. Ya al final de este segundo episodio aparecen algunas imágenes de lo que fue su detención en Paraguay.

Lo acontecido con Ronaldinho en Paraguay se trata en el episodio 3, que tiene por nombre “¿Quién dijo que estaba acabado?“. El capítulo comienza con imágenes del tiempo en el que estuvo en el Club Atlético Mineiro, recordando también su paso por el A.C. Milan y el Flamengo.

Alrededor del minuto 40 de este episodio comienza lo relacionado con su detención en nuestro país. “Estar preso en Paraguay fue mi peor momento sin duda”, expresa Ronaldinho, mientras se observan imágenes de su llegada a nuestro país y de su arresto, muchas de ellas cedidas por ABC TV.

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El documental también recoge declaraciones del fiscal Federico Delfino y del periodista Jorge “Chipi” Vera, en entrevistas especialmente realizadas para este material.

Delfino recuerda cómo se inició la investigación y cómo fue el allanamiento en la habitación del hotel donde se encontraba el jugador.

En la serie, Ronaldinho también habla del torneo de fútbol que jugó durante su prisión en la Agrupación Especializada. “Hice amigos. Todos jugaban al fútbol o practicaban algún deporte. Era una forma de olvidar lo que pasaba haciendo lo que más quiero”, expresó.

Roberto de Assis Moreira, hermano y representante del astro brasileño, también habló en la serie y afirmó: “Nos vimos atrapados en una situación ajena a nosotros. No teníamos nada que ver”.

También afirmó que asume toda la responsabilidad. “Debería haber tenido más cuidado. Debería haber actuado de otra manera. Pero fui negligente y confié en ellos”, expresó Roberto.

“Chipi” Vera: “Querían una voz local de lo que aconteció”

El periodista Jorge “Chipi” Vera comentó que fue contactado por la producción del documental, conformada principalmente por profesionales uruguayos y brasileños.

“Nos juntamos a grabar un día cuando ellos estaban acá por el país. Me habían manifestado que, dentro de toda la vida de Ronaldinho, el episodio de Paraguay fue un episodio bastante extraño y singular. Querían un poco una voz local de lo que aconteció”, detalló.

Chipi señaló que ya le comentaron que lo vivido por el jugador en nuestro país iba a ser “algo muy corto”, dentro de este documental que se iba a centrar más en el fútbol y en su carrera.

“Me preguntaron un montón de cosas, porque hablamos también de todas las venidas de Ronaldinho a Paraguay. Yo les había hecho una cronología de todas las veces que él vino acá, incluida la Copa Libertadores, todos los sudamericanos, juveniles, con la selección mayor, el famoso partido del apagón en las Eliminatorias”, comentó el conductor del Cardinal Deportivo.

Chipi afirmó sentirse “muy feliz” por haber llegado a una pantalla tan importante como la de la plataforma Netflix. “Más allá de la pantalla, era también ser parte. Vi la parte final donde mencionan a todas las personas involucradas y estaba el nombre de Neymar, y estaba el mío ahí abajo”, añadió.

En este sentido, remarcó que “es un honor poder llegar a Netflix a través de un documental de un ídolo, porque quién no disfrutó de Ronaldinho en su momento”. Agradeció la posibilidad de poder aportar su punto de vista y “aparecer en el documental, nada menos, que de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos”.

El periodista detalló que si bien en esa visita de 2020 no tuvo la oportunidad de entrevistar a Ronaldinho, sí lo hizo en las zonas mixtas de algunos partidos internacionales.

La serie documental “Ronaldinho” tiene además entrevistas con Lionel Messi, Luiz Felipe Scolari, Cafú, Carles Puyol, Roberto Carlos, Neymar Jr., Ronaldo y otros. El rodaje se realizó en distintas localidades de Brasil, además de Barcelona, Milán, Miami, Asunción, entre otras ciudades.