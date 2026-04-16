16 de abril de 2026 - 07:59

Un secreto mágico

Un hada, un trol y un duende deben unir fuerzas para salvar a su gente de una invasión arácnida.

Por ABC Color

Título original: A Tooth Fairy Tale

Dirección: Michael Johnson

Guion: Jeffrey Giles, Michael Lurie y Richard Dane Scott

Elenco: Booboo Stewart, Mary Deaton, Fran Drescher, Vivica A. Fox, Jailen Bates, Jon Lovitz

Calificación: Apta para todo público

Duración: 90 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:00; 15:10 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 18:50 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 16:30 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 15:00; 16:45 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 14:45; 16:45 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 17:00 (en español).