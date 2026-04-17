Primer avance de “La guerra de los últimos”, la nueva película del director Ridley Scott

Fue presentado el primer adelanto del thriller post apocalíptico de suspenso La guerra de los últimos, una adaptación de la novela The Dog Stars del autor Peter Heller, la nueva película del aclamado cineasta británico Ridley Scott, realizador de clásicos como Alien, Blade Runner, Gladiador o La caída del Halcón Negro.

La historia trascurre luego de que un virus letal acabó con la mayor parte de la humanidad. Uno de los sobrevivientes, un piloto civil de aviones, lucha por sobrevivir en el mundo posterior a esa catástrofe.

Jacob Elordi (Euphoria) protagoniza, encabezando un elenco que incluye también a Margaret Qualley (La sustancia), Josh Brolin (El sobreviviente), Allison Janney (La diplomática) y Guy Pearce (El brutalista).

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La guerra de los últimos se estrenará en cines de todo el mundo a finales de agosto de este año.