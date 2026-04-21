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21 de abril de 2026 - 16:21

Luis Brandoni en Paraguay: estas fueron las visitas del actor argentino a nuestro país

El actor argentino Luis Brandoni durante una visita a Colombia en 2019. El artista también estuvo en Paraguay en un par de ocasiones.
El actor argentino Luis Brandoni durante una visita a Colombia en 2019. El artista también estuvo en Paraguay en un par de ocasiones.Juan Herrero

Luis Brandoni, el célebre actor argentino fallecido ayer a los 86 años, estuvo en nuestro país al menos en un par de ocasiones. En una de ellas, fue declarado huésped de honor de la ciudad de Ypacaraí.

Por Maripili Alonso

El actor argentino Luis Brandoni ha logrado impactar con su arte mucho más allá de las fronteras de su país. En el año 1984, un año antes del estreno de la célebre comedia “Esperando la carroza”, el artista llegó a Paraguay para participar de la edición 14 del Festival del Lago Ypacaraí.

En dicha ocasión llegó a nuestro país en su carácter de secretario general de la Asociación Argentina de Actores y asesor de cultura del entonces presidente de Argentina Raúl Alfonsín.

Durante su visita, según reportan las publicaciones de los diarios Hoy y Última Hora facilitadas por Óscar Bogado Rolón a ABC, Brandoni fue distinguido como huésped de honor de la ciudad de Ypacaraí.

Luis Brandoni gesticula con entusiasmo en un ambiente informal, mientras otro hombre en traje lo escucha atentamente.
Recorte del diario Hoy que muestra al actor Luis Brandoni junto al ex senador Juan Carlos Galaverna, durante el Festival del Lago en Ypacaraí, en el año 1984.

El festival se llevó a cabo en septiembre de 1984, tiempo en el que ABC se encontraba clausurado por la dictadura de Alfredo Stroessner, por lo que no hay registros en nuestro archivo de aquella visita.

El artista argentino retornó a Paraguay una década después como invitado del V Festival Internacional Cinematográfico de Asunción. Según recordó Hugo Gamarra, director del festival, Brandoni estuvo acompañando la presentación de la película “Una sombra ya pronto serás”, de Héctor Oliveira.

Nelly Prono con cabello rizado y camiseta negra, Luis Brandoni en camisa clara, y Richard Baddouh con traje y gafas, sonriendo.
La actriz Nelly Prono, el actor Luis Brandoni y el distribuidor Richard Baddouh en el cóctel inaugural del V Festival Cinematográfico de Asunción, en 1994.

Gamarra comentó además que la presencia del artista en nuestro país fue “muy profesional, amistosa y agradable”.

Una publicación de ABC del 9 de octubre de 1994, señala que Brandoni destacó la importancia del Mercosur para la realización cinematográfica en la región. También invitó a “mirar un poco más a nosotros”. “Para los que no hemos nacido en el Hemisferio Norte se nos va achicando mucho el mapa”, expresó.

Luis Brandoni y Nelly Prono en evento de cine, rodeados de un ambiente cultural y artístico, luciendo traje formal.
Nota publicada por ABC acerca de la participación de Luis Brandoni y Nelly Prono en el V Festival Cinematográfico en Asunción, en el año 1994.

Al menos, por un par de veces, podría decirse que el actor argentino Luis Brandoni fue una “persona en situación de Paraguay”, como expresó en una de las escenas de la serie “Nada”.