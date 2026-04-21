Luis Brandoni en Paraguay: estas fueron las visitas del actor argentino a nuestro país

El actor argentino Luis Brandoni ha logrado impactar con su arte mucho más allá de las fronteras de su país. En el año 1984, un año antes del estreno de la célebre comedia “Esperando la carroza”, el artista llegó a Paraguay para participar de la edición 14 del Festival del Lago Ypacaraí.

En dicha ocasión llegó a nuestro país en su carácter de secretario general de la Asociación Argentina de Actores y asesor de cultura del entonces presidente de Argentina Raúl Alfonsín.

Durante su visita, según reportan las publicaciones de los diarios Hoy y Última Hora facilitadas por Óscar Bogado Rolón a ABC, Brandoni fue distinguido como huésped de honor de la ciudad de Ypacaraí.

El festival se llevó a cabo en septiembre de 1984, tiempo en el que ABC se encontraba clausurado por la dictadura de Alfredo Stroessner, por lo que no hay registros en nuestro archivo de aquella visita.

El artista argentino retornó a Paraguay una década después como invitado del V Festival Internacional Cinematográfico de Asunción. Según recordó Hugo Gamarra, director del festival, Brandoni estuvo acompañando la presentación de la película “Una sombra ya pronto serás”, de Héctor Oliveira.

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Gamarra comentó además que la presencia del artista en nuestro país fue “muy profesional, amistosa y agradable”.

Una publicación de ABC del 9 de octubre de 1994, señala que Brandoni destacó la importancia del Mercosur para la realización cinematográfica en la región. También invitó a “mirar un poco más a nosotros”. “Para los que no hemos nacido en el Hemisferio Norte se nos va achicando mucho el mapa”, expresó.

Al menos, por un par de veces, podría decirse que el actor argentino Luis Brandoni fue una “persona en situación de Paraguay”, como expresó en una de las escenas de la serie “Nada”.