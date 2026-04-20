“Narciso” brilló en Coronel Oviedo con alfombra roja y encuentro con el público

La actividad se desarrolló en el D Shopping de Coronel Oviedo, donde previamente se realizó una conferencia de prensa encabezada por el director Marcelo Martinessi, junto a actores y miembros del equipo técnico de la película.

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La iniciativa de llevar este evento al interior del país surgió del actor Aníbal Ortiz, oriundo de Coronel Oviedo, quien impulsó la idea de compartir este momento con su comunidad tras el reciente estreno del filme. Durante la jornada, los artistas desfilaron por la alfombra roja y mantuvieron un contacto cercano con el público local, antes de la proyección de la película en salas de cine de la ciudad.

“Narciso” llega precedida de un importante reconocimiento internacional, tras haber sido galardonada con el premio Fipresci en el Festival Internacional de Cine de Berlín “Berlinale”, donde tuvo su estreno mundial en la sección Panorama.

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El director Martinessi destacó la importancia de acercar el cine paraguayo al interior del país, señalando que existe un creciente interés del público fuera de la capital por las producciones nacionales. En ese sentido, resaltó el valor cultural de Coronel Oviedo, ciudad que cuenta con una tradición vinculada al cine a través de su festival local, lo que motivó que sea la primera parada de la gira.

La película está ambientada en la Asunción de 1959 y se inspira libremente en la obra del escritor Guido Rodríguez Alcalá, abordando una historia marcada por el conflicto entre la libertad individual y la represión de la época.

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El relato gira en torno a Narciso Arévalos, un joven apasionado por el rock and roll cuya presencia irrumpe en una sociedad conservadora, generando tensiones culturales y sociales. Según explicó el director, la obra plantea un contraste entre los valores tradicionales y el surgimiento de nuevas expresiones juveniles, en un contexto político dominado por un régimen autoritario.

Por su parte, el actor Aníbal Ortiz expresó su emoción por presentar la película en su ciudad natal, destacando que se trata de un momento significativo en su carrera profesional. El intérprete recordó su experiencia reciente en Berlín, donde participó del estreno internacional, calificándolo como un hito personal y una muestra del crecimiento del cine paraguayo.

Asimismo, alentó a los jóvenes a seguir apostando por el arte y el cine, subrayando la importancia de espacios como el Festival Audiovisual Internacional de Coronel Oviedo para el desarrollo de nuevos talentos.