El renacer albirrojo

Dirección: Armando Aquino y Alfredo Galeano
Guion: Sergio Colmán Meixner
Calificación: Apta para todo público
Duración: 78 minutos
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 13:20; 16:10; 19:10; 22:10 (en español).
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:15; 19:15; 21:00 (en español).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 12:50; 16:30; 20:10; 21:45 (en español).
*Cines Itaú Cinemapop del Sol (delSol Shopping), 13:20; 15:00; 16:40; 18:20; 20:00; 21:40 (en español). Domingo matinal, 11:10 (en español).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 13:20; 17:00; 20:40 (en español).
LAMBARÉ
*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 13:20; 15:00; 16:40; 18:20; 20:00; 21:40 (en español). Domingo matinal, 11:10 (en español).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 14:40; 16:30; 21:10 (en español).
*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:20; 15:00; 16:40; 18:20; 20:00; 21:40 (en español). Domingo matinal, 11:10 (en español).
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 14:40; 18:10; 21:40 (en español).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:20; 15:00; 16:40; 18:20; 20:00; 21:40 (en español). Domingo matinal, 11:10 (en español).
ITAUGUÁ
*Cines Itaú Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 13:20; 15:00; 16:40; 18:20; 20:00; 21:45 (en español). Domingo matinal, 11:10 (en español).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 18:00; 19:30; 21:00 (en español).
*Cine Plaza (Plaza City), 16:45; 18:30; 20:00 (en español).
*Cinezone (Shopping Paris), 17:00; 20:30 (en español).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago), 19:00 (en español).
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 13:40; 15:20; 17:00; 18:40; 20:20; 22:00 (en español). Domingo matinal, 11:10 (en español).
*Cine Max (Maxiaventura), 15:30 (en español)
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú, 19:00 (en español).
CORONEL OVIEDO
*Itaú Cinemapop D Shopping (D Shopping), 16:40; 18:20; 20:00; 21:40 (en español).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 14:10; 18:20 (en español).
PEDRO JUAN CABALLERO
*CineX (Shopping Dubái), 19:30 (en español).