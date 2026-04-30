Cine y TV
30 de abril de 2026 a la - 10:11

Estrenos en cines: la Albirroja va al cine y el Diablo aún viste a la moda

La muy esperada secuela de ‘El Diablo viste a la moda’, con Anne Hathaway y Meryl Streep, llega hoy a cines de Paraguay, donde también se estrenan el documental sobre la selección paraguaya de fútbol ‘El renacer albirrojo’.

Por Kike Sosa

Dos nuevas películas llegan este jueves a renovar la cartelera de cine en Paraguay, entre las que destaca la muy anticipada secuela de un clásico de comedia de la década del 2000: El Diablo viste a la moda.

En la secuela, Andy regresa a la revista Runway 20 años cuando su antigua jefa, Miranda Prestley, le pide ayuda para asegurar la supervivencia de su imperio editorial en el mundo moderno.

El elenco principal de la película original de 2006 regresa, con Meryl Streep de nuevo al frente como Miranda y Anne Hathaway como Andy. También regresan Emily Blunt como la exasistente de Miranda y Stanley Tucci como Nigel, la mano derecha de Miranda.

Anne Hathaway con cabello corto y prenda negra, y Meryl Streep con blusa a rayas y collar de perlas, ambas con gafas oscuras.
Meryl Streep y Anne Hathaway en 'El Diablo viste a la moda 2'.

La dirección es de David Frankel, quien también estuvo a cargo de la primera película.

Cartelera: Horarios de ‘El Diablo viste a la moda 2’ en cines de Paraguay

El renacer de la Albirroja, en el cine

El partido contra Ecuador marca el punto culminante del relato.

Esta semana trae también el estreno de una nueva producción nacional: el documental El renacer albirrojo, una crónica de la campaña de la selección paraguaya de fútbol en las últimas eliminatorias para el Mundial de este año, en las que el equipo paraguayo logró clasificar al máximo evento del fútbol a nivel global por primera vez en más de 15 años.

El documental, dirigido por Armando Aquino (Ore Ru: Esperando a Francisco) y Alfredo Galeano, incluye entrevistas con los futbolistas que llevaron a Paraguay de vuelta al Mundial y con algunos de los miles de fanáticos que acompañaron desde las calles y las gradas la hazaña deportiva.

Cartelera: Horarios de ‘El renacer albirrojo’ en cines de Paraguay