Estrenos en cines: la Albirroja va al cine y el Diablo aún viste a la moda

Dos nuevas películas llegan este jueves a renovar la cartelera de cine en Paraguay, entre las que destaca la muy anticipada secuela de un clásico de comedia de la década del 2000: El Diablo viste a la moda.

En la secuela, Andy regresa a la revista Runway 20 años cuando su antigua jefa, Miranda Prestley, le pide ayuda para asegurar la supervivencia de su imperio editorial en el mundo moderno.

El elenco principal de la película original de 2006 regresa, con Meryl Streep de nuevo al frente como Miranda y Anne Hathaway como Andy. También regresan Emily Blunt como la exasistente de Miranda y Stanley Tucci como Nigel, la mano derecha de Miranda.

La dirección es de David Frankel, quien también estuvo a cargo de la primera película.

Cartelera: Horarios de ‘El Diablo viste a la moda 2’ en cines de Paraguay

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El renacer de la Albirroja, en el cine

Esta semana trae también el estreno de una nueva producción nacional: el documental El renacer albirrojo, una crónica de la campaña de la selección paraguaya de fútbol en las últimas eliminatorias para el Mundial de este año, en las que el equipo paraguayo logró clasificar al máximo evento del fútbol a nivel global por primera vez en más de 15 años.

El documental, dirigido por Armando Aquino (Ore Ru: Esperando a Francisco) y Alfredo Galeano, incluye entrevistas con los futbolistas que llevaron a Paraguay de vuelta al Mundial y con algunos de los miles de fanáticos que acompañaron desde las calles y las gradas la hazaña deportiva.

Cartelera: Horarios de ‘El renacer albirrojo’ en cines de Paraguay