Vuelve el terror: mirá el primer avance de la nueva película de ‘Resident Evil’

El estudio Sony Pictures presentó hoy el primer adelanto de Resident Evil: Noche cero, una nueva película basada en la popular serie de videojuegos de terror Resident Evil, creada por el estudio japonés Capcom en 1996.
Este ‘reinicio’ de Resident Evil en cine es dirigido y coescrito por el cineasta estadounidense Zach Cregger, realizador de Bárbaro (2022) y la premiada película de terror La hora de la desaparición (2025).
La película cuenta una historia original dentro del universo de Resident Evil y sigue a un trabajador médico que, en medio de un viaje, acaba en medio de una catástrofe y debe luchar por sobrevivir a una horda de monstruos creados por el brote de un letal virus.
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Austin Abrams, quien trabajó con Cregger en La hora de la desaparición, protagoniza. Lo acompañan Paul Walter Hauser (Cobra Kai), Zach Cherry (Severance) y Kali Reis (True Detective: Night Country).
Aunque la película no adapta directamente la trama de ninguno de los juegos, Cregger dijo que el tono y la historia del filme están fuertemente inspirados en títulos como Resident Evil 2 (1998), Resident Evil 3: Nemesis (1999) o Resident Evil 4 (2004).
¿Cuándo llegará a cines la nueva ‘Resident Evil’?
Resident Evil: Noche cero se estrenará en cines de Paraguay el 17 de septiembre.