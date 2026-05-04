El universo Cannes llega a Asunción con un ciclo de cine francés durante mayo

El ciclo comenzará el martes 5 de mayo y se extenderá hasta el 26, con proyecciones semanales abiertas al público, que combinan clásicos reconocidos con producciones recientes aclamadas por la crítica. La propuesta busca ofrecer un recorrido por distintas épocas y miradas del cine francés, tomando como eje el universo del Festival de Cannes.

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La apertura estará a cargo de Les Parapluies de Cherbourg (1964), dirigida por Jacques Demy. La película presenta la historia de Geneviève y Guy, dos jóvenes enamorados cuya relación se ve interrumpida por la guerra. Narrada íntegramente a través de canciones, la obra construye un relato sobre el amor, la separación y el paso del tiempo, con un enfoque estilizado que la convirtió en una referencia del cine musical y romántico europeo.

El martes 12 de mayo se proyectará Hiroshima Mon Amour (1959), de Alain Resnais. Este film sigue el encuentro entre una actriz francesa y un arquitecto japonés en la ciudad de Hiroshima, donde ambos comparten recuerdos marcados por la guerra y el pasado personal. La película articula memoria, trauma y olvido a través de una narrativa fragmentada, considerada fundamental dentro del cine moderno por su tratamiento del tiempo y la subjetividad.

La tercera función, prevista para el 19 de mayo, presentará Miséricorde, dirigida por Alain Guiraudie. La trama se sitúa en un entorno rural y gira en torno a la llegada de un personaje que altera la dinámica de una comunidad, generando tensiones, sospechas y vínculos ambiguos. La película combina elementos de thriller con una exploración de las relaciones humanas, desarrollando un clima de intriga sostenido.

El ciclo se cerrará el 26 de mayo con L’Histoire de Souleymane, de Boris Lojkine. La historia sigue a un joven migrante que intenta reconstruir su vida en Europa, enfrentando dificultades económicas, burocráticas y sociales. A través de su recorrido cotidiano, la película aborda temas actuales como la migración, la precariedad laboral y la búsqueda de identidad en un contexto adverso.

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Las funciones tendrán lugar en la sede de la Alianza Francesa de Asunción, con entradas generales a Gs. 20.000 y tarifas diferenciadas de Gs. 10.000 para estudiantes, socios y alumnos de la institución.

El ciclo cuenta con el patrocinio de Sudameris y el apoyo de la Embajada de Francia en Paraguay, en una iniciativa que propone acercar al público local a una parte representativa del cine francés en diálogo con uno de los festivales más influyentes del mundo.