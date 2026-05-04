Lanzamientos de videojuegos: ¿Qué jugar esta semana en consolas y PC?

Esta semana trae a consolas y PC un número reducido de nuevos lanzamientos, un inicio lento del mes de mayo que, sin embargo, presenta propuestas extremadamente interesantes, incluyendo dos aventuras narrativas musicales y dos juegos de acción que ponen énfasis en la velocidad y el movimiento fluido.

Motorslice (martes 5)

Desarrolladores: Regular Studio

Distribuidores: Top Hat Studios

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un juego de acción post apocalíptica que se inspira en clásicos como Mirror’s Edge o la saga Prince of Persia y su uso del ‘parkour’ para superar obstáculos y mantener a la protagonista, una exploradora de ruinas armada con una motosierra, siempre en movimiento.

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Wax Heads (martes 5)

Desarrolladores: Patattie Games

Distribuidores: Curve Games

Plataformas: Windows, Linux, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Una aventura narrativa de estilo ‘cozy’ y con una estética de cómic en el que el jugador asume el rol de la dueña de una tienda de discos de música y debe charlar con los clientes y observarlos para deducir sus gustos musicales y recomendarles los discos correctos.

Mixtape (jueves 7)

Desarrolladores: Beethoven & Dinosaur

Distribuidores: Annapurna Interactive

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Otra aventura narrativa de temática musical, este título de los creadores del aclamado The Artful Escape sigue a un grupo de adolescentes en California en la década de 1990 mientras recuerdan su infancia juntos. La banda sonora del juego incluye clásicos de artistas como Smashing Pumpkins, Siouxsie and the Banshees, Iggy Pop, Devo o Joy Division, entre otros.

Alabaster Dawn en ‘early access’

Desarrolladores: Radical Fish Games

Plataforma: Windows, Linux

Se lanza en ‘early access’, por el momento solo en PC, este juego de rol que hace un interesante énfasis en la rapidez de acción y la fluidez de movimiento a la hora de explorar sus paisajes pixelados y enfrentar a sus numerosos peligros.