En llamas: mirá el primer tráiler de la nueva película ‘Evil Dead’

El estudio Sony Pictures presentó el primer adelanto de la nueva entrega de la venerada serie de película de terror Evil Dead, creada por el cineasta Sam Raimi en 1981, que tuvo su última película en 2023.

Esta nueva entrega, titulada Evil Dead: En llamas, se centra en una familia que se reúne luego de una tragedia, pero descubren que la remota casa en la que están llevando a cabo su reunión se encuentra bajo la influencia de crueles fuerzas sobrenaturales.

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La película es producida por Raimi y dirigida por el cineasta francés Sébastien Vaniček. El elenco es encabezado por Souheila Yacoub y Tandi Wright.

¿Cuándo podremos ver la nueva ‘Evil Dead’ en Paraguay?

Evil Dead: En llamas se estrenará en cines de Paraguay el 9 de julio.