Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft - The Tour

Dirección: Billie Eilish y James Cameron
Calificación: Apta para todo público
Duración: 114 minutos
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 18:30; 21:00 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 16:10 (subtitulada).
*Cines Itaú Cinemapop del Sol (delSol Shopping), 13:05 (subtitulada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 16:40 (subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 18:40 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 18:45 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 20:30 (subtitulada).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago), 21:00 (subtitulada).
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 19:50 (subtitulada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú, 18:15 (doblada).
PEDRO JUAN CABALLERO
*CineX (Shopping Dubái), 13:30; 15:30 (subtitulada).