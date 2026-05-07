Cine y TV
07 de mayo de 2026 a la - 09:43

Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft - The Tour

Un crónica de la última gira de la aclamada cantante estadounidense Billie Eilish, filmada por el cineasta James Cameron.

Por ABC Color

Dirección: Billie Eilish y James Cameron

Calificación: Apta para todo público

Duración: 114 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 18:30; 21:00 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 16:10 (subtitulada).

*Cines Itaú Cinemapop del Sol (delSol Shopping), 13:05 (subtitulada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 16:40 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 18:40 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 18:45 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 20:30 (subtitulada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago), 21:00 (subtitulada).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 19:50 (subtitulada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú, 18:15 (doblada).

PEDRO JUAN CABALLERO

*CineX (Shopping Dubái), 13:30; 15:30 (subtitulada).